Tráfego de veículos de médio e grande porte continua impossibilitado na rua João Xavier - Divulgação/Ascom

Publicado 23/10/2021 18:17

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis reforça que a rua João Xavier, no Bingen, continua interditada devido ao deslizamento de blocos rochosos na última quarta-feira (20), em decorrência da chuva no município.

Neste sábado (23), agentes da Comdep estiveram no local para realizar limpeza parcial da via, de forma a possibilitar a passagem de pedestres e motos. O tráfego de veículos de médio e grande porte continua impossibilitado. A liberação de parte da via é válida apenas para hoje. Amanhã, as equipes da Defesa Civil voltam a reforçar a interdição do local, tendo em vista a previsão de chuva para este domingo (24), o que pode ocasionar novos desabamentos.



A interdição do local se estende a uma residência, que chegou a ter o acesso bloqueado com o deslizamento. Os moradores – dois adultos e uma criança – foram orientados e se retirarem do local até que seja feita nova avaliação de segurança do imóvel. A Secretaria de Assistência Social realizou atendimento para oferecer à família os serviços sociais cabíveis. Não foi necessário encaminhamento para abrigo temporário, visto que os moradores optaram por que se instalar em casa de familiares.



A Defesa Civil reforça a importância da população da localidade respeitar o isolamento da área. Mesmo com liberação parcial para passagem de pedestres e motos, a orientação é que os moradores optem por caminhos alternativos para acessar o bairro, de forma a evitar a passagem pelo trecho. Os agentes da secretaria mantêm a vistoria para a identificação de riscos e orientação da população.