Aviso meteorológico da Secretaria de Defesa Civil de PetrópolisReprodução

Publicado 23/10/2021 18:24

Petrópolis - Neste sábado (23), o posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano manterá as condições de tempo estáveis no município de Petrópolis, e favorecerá a ocorrência de rajadas de vento moderado.

No domingo (24), a passagem de uma frente fria voltará a instabilizar as condições de tempo na cidade, com previsão de vento moderado a forte já a partir da madrugada, e pancadas de chuva moderada a localmente forte a partir da tarde.

O Boletim Meteorológico com maiores detalhes da previsão do tempo para a cidade poderá ser consultado através do link https://bit.ly/3vmRgZ2.

A população deve ficar atenta às atualizações e aos alertas emitidos pela Defesa Civil, e que em caso de emergência ligue para o número 199.