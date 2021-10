Campanha continua até o dia 29, com imunizantes disponíveis para 17 tipos de doenças em 15 pontos de vacinação em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Campanha continua até o dia 29, com imunizantes disponíveis para 17 tipos de doenças em 15 pontos de vacinação em PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 25/10/2021 17:06 | Atualizado 25/10/2021 17:25

Petrópolis - Os postos de vacinação em 14 localidades de Petrópolis começaram no último sábado (23) - chamado de “Dia D de Multivaciação” – a abrir a oportunidade para pais e responsáveis atualizarem o cartão de vacinas de crianças e adolescentes com idades entre zero e 15 anos.

A campanha continua até o dia 29, com vacinas disponíveis para 17 tipos de doenças em 15 pontos de vacinação, que funcionam de segunda à sexta-feira em localidades distribuídas nos cinco distritos.

“O Dia D, com a abertura das unidades aos sábados, teve o objetivo de facilitar o acesso de pais e responsáveis, que durante a semana estão no trabalho e que no sábado encontram mais facilidade para levar as crianças com mais tranquilidade. No entanto, a campanha segue até o dia 29 e aqueles que, por algum motivo não conseguiram ir, podem buscar um dos pontos de vacinação a qualquer momento para fazer esta atualização das vacinas”, explicou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

Veja abaixo a lista de postos onde estão sendo aplicadas as vacinas:

1 - PSF da Posse

2 - UBS de Pedro do Rio

3 - Ambulatório Escola

4 - Centro de Saúde do Itamarati

5 - Centro de Saúde Coletiva do Centro

6 - Hospital Alcides Carneiro

7 - UBS Itaipava

8 - UBS Morin

9 - PSF Alto da Serra

10- UBS Alto Independência

11 - UBS Quitandinha

12 - UBS Mosela

13 - UBS Retiro

14- UBS Araras

15 – PSF São Sebastião