Prefeito Hingo Hammes esteve nesta segunda-feira acompanhando o asfaltamento da rua Manoel Francisco de Paula, no bairro Siméria - Divulgação/Ascom

Publicado 25/10/2021 17:41

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, acompanhou, na manhã desta segunda-feira (25), o asfaltamento da rua Manoel Francisco de Paula, no Siméria. Ao todo, serão 2,2 km de pavimentação no bairro, em mais uma ação do programa Acelera Petrópolis, que já recuperou mais de 25 km em diversas ruas da cidade.

“Estamos atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores do Siméria e diversos outros bairros da cidade através do Acelera Petrópolis. Já passamos pelo Bingen, Nogueira, Itaipava, Alto da Serra, Morin e pelo centro. E, em cada lugar em que acompanho esse trabalho, vejo o impacto positivo que o asfalto na porta traz para as pessoas, especialmente onde elas aguardavam há anos”, disse o prefeito, lembrando também que, ao todo, mais de 60 ruas do município receberão as melhorias.

O presidente da Associação de Moradores do Siméria, Antônio da Silva Vieira, o “Totonho”, agradeceu pela chegada do asfalto na localidade: “Foi super importante a chegada do asfalto. A previsão é que viria lá de baixo, na padaria da entrada do Siméria. Pedi ao prefeito que viesse aqui ao ponto final, que é a área mais crítica, e ele nos atendeu. É uma demanda muito antiga”.

O Programa Acelera Petrópolis foi criado pelo governo municipal para levar serviços e benfeitorias para os mais diversos bairros da cidade, muitos deles em sistema de mutirão.