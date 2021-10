Balões rosas foram usados nas aulas de natação, hidroginástica e nas atividades de recreação e alongamento do Projeto Renascer - Divulgação/Ascom

Publicado 27/10/2021 16:48

Petrópolis - Os alunos do Centro Esportivo da Fábrica do Saber, na Estrada da Saudade, participaram nesta terça-feira (26) da campanha do Outubro Rosa – mês de sensibilização sobre o câncer de mama. Balões rosas foram usados nas aulas de natação, hidroginástica e nas atividades de recreação e alongamento do Projeto Renascer, destinado à terceira idade.

“A prática esportiva é uma grande aliada na promoção da saúde. Neste mês de Outubro Rosa, as ações de prevenção acontecem em diferentes pontos da cidade, incluindo unidades de Saúde e de Educação”, disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.

As aulas no Centro Esportivo da Fábrica do Saber foram retomadas em agosto deste ano e, neste momento de pandemia, a capacidade de atendimento está em 50%. Todas as atividades são realizadas respeitando os protocolos sanitários. “Sempre promovemos um ato simbólico nessas datas comemorativas e neste mês do Outubro Rosa não poderia ser diferente. Nossos alunos adoram participar”, comentou o coordenador Paulo Roberto Waruar.

Atualmente, devido à pandemia, o Centro Esportivo Fábrica do Saber está atendendo cerca de 430 pessoas. As aulas acontecem de terça a sexta-feira das 7h30 às 20h50. São 13 turmas por dia. As inscrições para participar das atividades continuam abertas e devem ser feitas na sede da unidade. É preciso levar xerox da Carteira de Vacinação, atestado médico e documento de identificação.

Podem participar das aulas de natação pessoas acima de sete anos e da hidroginástica é preciso ter mais de 16 anos. Já para fazer parte do Projeto Renascer tem que ter acima de 50 anos. Todas as atividades são gratuitas. O Centro Esportivo Fábrica do Saber completou 21 anos em junho deste ano.