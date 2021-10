Caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Publicado 26/10/2021 18:31

Petrópolis - Um adolescente de 17 anos está sendo acusado de matar o próprio padrasto para defender a mãe, que supostamente sofria agressões do companheiro. O homicídio aconteceu no bairro Dr. Thouzet, na comunidade conhecida como Sítio do Pica Pau, na madrugada do último domingo (24).

Testemunhas contaram à polícia que a mãe do adolescente e o companheiro começaram uma briga e o garoto interveio e entrou em luta com o padrasto. No meio da confusão, ele teria atingido o pescoço da vítima com uma garrafa quebrada.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência relacionada à violência doméstica. Quando os agentes chegaram ao local vizinhos relataram a confusão, mas não sabiam ainda do desfecho do fato, que ocorria dentro da casa da família.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu o corpo do homem para o Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na 105ª Dp, no Retiro