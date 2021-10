Foram cerca de 50 mulheres atendidas em salas do hospital, onde foram organizados os atendimentos do salão de beleza - Divulgação/Ascom

Foram cerca de 50 mulheres atendidas em salas do hospital, onde foram organizados os atendimentos do salão de belezaDivulgação/Ascom

Publicado 26/10/2021 23:13

Petrópolis - Corte de cabelo, escova, amarração de lenços, maquiagem, design de sobrancelhas e distribuição de brindes. Essas foram algumas das atividades realizadas na última segunda-feira (25) com as pacientes internadas no Hospital Alcides Carneiro (HAC) no dia de beleza na unidade.

A ação, que movimentou os corredores do hospital, faz parte da campanha do Outubro Rosa da Prefeitura de Petrópolis, e contou com a parceria da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO), e de cabeleireiros e maquiadores locais.



Foram cerca de 50 mulheres atendidas em salas do hospital onde foram organizados os atendimentos do salão de beleza. Além de oferecer atendimentos voltados ao cuidado estético das pacientes, a ação contou com orientações e mensagens de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero.

A coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do Hospital Alcides Carneiro, Rosângela Amaral, conta que a iniciativa teve como objetivo levantar a autoestima das pacientes, e ao mesmo tempo levar informações sobre o câncer, na programação do Outubro Rosa do hospital: “O nosso foco com essa ação foi resgatar a autoestima das nossas pacientes. Tem mulheres internadas aqui que já estão há algum tempo conosco, sentem falta da família, dos amigos e de suas vida em geral. Ver o sorriso no rosto delas e o olhar brilhando não tem preço. É isso que nos motiva a fazer sempre mais. Foi um dia muito leve para todos no hospital. Para as próprias pacientes, mas também para os acompanhantes, enfermeiros e toda a equipe de trabalho”.



A paciente Vera Regina, de 70 anos, está internada. Ela foi uma das pacientes que se emocionou após receber o corte de cabelo e fazer as sobrancelhas: “Eu estou me sentindo muito bem. Me sinto viva e alegre. Tenho meu cantinho, meu trabalho, faço minhas coisas e estou com muita saudade de realizar as minhas atividades. Esse dia de beleza deu uma animada no meu astral”.



O prefeito Hingo Hammes frisou a importância de ações como esta. "O envolvimento das pessoas, com trabalho humanizado, gera uma conscientização ainda maior. Além de voltarem as atenções para a importância dos cuidados com a saúde, acabam atuando como multiplicadores em suas famílias, seus amigos e vizinhos".