Operação foi para coibir o desmatamento e a construção irregular de lotes em um terreno no Quarteirão Brasileiro - Divulgação/Ascom

Operação foi para coibir o desmatamento e a construção irregular de lotes em um terreno no Quarteirão BrasileiroDivulgação/Ascom

Publicado 27/10/2021 17:06

Petrópolis - A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis, com o apoio do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Civil (K-9) da Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM), realizou uma operação para coibir o desmatamento e a construção irregular de lotes em um terreno no Quarteirão Brasileiro. Os agentes não encontraram os responsáveis pelas intervenções, mas demoliram as construções irregulares.

As equipes chegaram ao local para cumprir com uma determinação do Ministério Público Federal (MPF) e também em atenção a inúmeras denúncias de moradores que informavam o início de construções irregulares em meio a mata.

Após os agentes seguirem por uma trilha no mato, constataram uma área já demarcada com uma construção precária que servia, aparentemente, como baia de cavalo. “Em 2019 já havíamos realizado uma primeira ação no bairro com remoção de toda estrutura e apreensão de um cavalo, mas desta vez eles construíram em outro local, de difícil acesso para equipe, justamente para evitar serem denunciados pelos moradores e sofrerem uma ação da fiscalização”, afirma Miguel Fausto, chefe do setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente.

“Geralmente, essas ocupações iniciam com pequenas estruturas de madeira e, após se fixarem no local, começam a investir em material para consolidar a construção”, conclui Miguel Fausto. “Nós vamos continuar trabalhando no sentido de coibir as infrações na localidade para garantir o cumprimento da legislação ambiental e a ajuda da população é muito importante para o êxito das nossas ações”, finalizou o secretário de Meio Ambiente Edmardo Campbell.

Desde o início do ano, a Secretaria de Meio Ambiente já atendeu 416 denúncias de infrações ambientais no município, entre casos de supressão de vegetação, poluição de curso hídrico, contaminação de solo e queimadas, entre outras.

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima através do telefone (24) 2246-9241, ou pessoalmente na Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizada na Avenida Koeler, nº 87 – Centro.