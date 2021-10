Drogas apreendidas foram levadas para a 105ª DP, onde os casos foram registrados - Reprodução

Publicado 27/10/2021 17:38

Petrópolis - Na noite da última terça-feira (26), Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 2° Cia do 26° BPM de Petrópolis, após diligências no bairro Jardim Salvador, detiveram um homem com 25 cápsulas de cocaína.

Na tarde anterior, os agentes da PATAMO, após informações privilegiadas, já tinham encontrado um tonel enterrado na área de mata do Bairro Floresta, repleto de drogas. Na ação foram encontradas 4.110 cápsulas de cocaína.

Os casos foram registrados na 105° DP, no Retiro.