Ação também teve como objetivo cobrar atenção dos Correios por conta da proximidade da Black Friday - Divulgação/Ascom

Ação também teve como objetivo cobrar atenção dos Correios por conta da proximidade da Black FridayDivulgação/Ascom

Publicado 28/10/2021 19:55 | Atualizado 28/10/2021 20:11

Petrópolis - Para apurar denúncias e relato de atrasos nas entregas de mercadorias e correspondências por parte dos Correios, uma equipe do Procon Petrópolis esteve nessa quinta-feira (28) em dois centros de distribuição, na Mosela e na rua Floriano Peixoto, no Centro. A ação também teve como objetivo cobrar atenção dos Correios por conta da proximidade da Black Friday, período em que as compras virtuais aumentam.

“Fomos apurar, preliminarmente, denúncias de consumidores que relatam o atraso na entrega de suas encomendas. Segundo a gerência dos estabelecimentos, problemas com relação ao planejamento das entregas ocorreram até agosto, mas garantiram a regularização da situação a partir de agora. No entanto, o Procon continuará atento às reclamações dos clientes, principalmente nesse período do ano em que as compras tendem a aumentar”, explicou o coordenador do Procon, Jorge Francis Vidart Badia.

Além da proximidade com a Black Friday e Natal, o Procon destaca que as empresas de entrega devem ajustar as equipes para atendimento das demandas. “Em razão da pandemia esse tipo de serviço se intensificou e as instituições, inclusive, devem ter um planejamento específico em caso de registro de covid-19 por conta dos funcionários. Existe, claro, um protocolo de fechamento, mas, essa é uma determinação interna. É preciso que seja garantido o cumprimento da Lei 8078 do Código de Defesa do Consumidor, por isso, é importante que seja feito tudo para garantir o cumprimento do prazo das entregas”, completou o coordenador.

De acordo com o Procon, a legislação coloca esse tipo de serviço, inclusive, no hall daqueles considerados essenciais e cuja interrupção é vedada. Consumidores que estiverem com atraso na entrega de produtos devem procurar o Procon. “Assim que recebemos a reclamação, entramos em contato diretamente com as gerências dos respectivos centros de distribuição”, confirmou Jorge Badia.

Consumidores que quiserem denunciar atrasos nas entregas e outras irregularidades podem agendar uma reunião presencial no Procon para relatar o caso ou tirar dúvidas. Os números para contato são: (24) 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476.