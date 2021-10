Cemitérios de Petrópolis estão preparados para o Dia de Finados - Reprodução/Internet

Cemitérios de Petrópolis estão preparados para o Dia de FinadosReprodução/Internet

Publicado 29/10/2021 18:51

Petrópolis - A secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) de Petrópolis espera receber nos sete cemitérios do município na próxima terça-feira (2) um público de 15 mil visitantes durante o feriado do Dia de Finados.

Ao longo da semana, todas as unidades passaram por limpeza, pintura e roçada, trabalho realizado por equipes da Companhia Petropolitana de Desenvolvimento - Comdep. Além disso, a SSOP organiza o funcionamento do espaço para que, das 8h às 18h - horário de visitação - não haja aglomerações. Às 10h será realizada uma missa. As medidas de enfrentamento ao coronavírus, incluindo o uso de máscaras, seguem em vigor.



“Estamos preparando esses locais para que as famílias possam homenagear seus entes queridos sem que isso as coloque em risco também. É importante lembrar que, apesar de termos vacinado mais de 65% da população vacinável com as duas doses ou dose única e termos mais de 91% com pelo menos a primeira dose, a pandemia ainda não acabou e os cuidados seguem sendo necessários. Por isso, teremos equipes da Guarda Civil Municipal controlando o acesso nesses pontos, para evitar aglomerações”, destaca a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.



Em Petrópolis, são sete os espaços com expectativa de público no feriado de Finados: o Cemitério Municipal (no Centro, na rua Cel. Fabrício de Mattos); de Itaipava (estrada União e Indústria, nº 14.440); de Secretário (estrada de Sardual); do Vale das Videiras (av. Almirante Paulo Martins Meira, nº 2000); do Brejal (Posse, fazenda Juriti); do Garibú (estrada Silveira da Motta, Rio Bonito); e do Quarteirão Worms (BR-040, pista sentido Rio de Janeiro, km 92) será de 8h às 18h. “Todos os cemitérios receberam serviços de limpeza reforçada ao longo da semana. Além disso, todo material higiênico e preventivo, contra o novo Coronavírus, já se encontra no cemitério para dar suporte aos funcionários que farão o atendimento à população”, ressalta o Chefe do Departamento de Cemitérios, Vagner Santos.