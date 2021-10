Horários de visitação de cada unidade de internação estão disponíveis no site do hospital - Reprodução

Horários de visitação de cada unidade de internação estão disponíveis no site do hospitalReprodução

Publicado 30/10/2021 09:12

Petrópolis - A redução no número de atendimentos a pacientes com sintomas da COVID-19 nos últimos dois meses e, consequentemente, o baixo número de internações registrado ao longo do mês de outubro, fez com que as regras para acompanhantes e de visitação a pacientes internados fossem revistas no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. A partir do dia 1º de novembro, as visitas serão retomadas, desde que sejam obedecidos os critérios de segurança.

As visitas só poderão ser realizadas a pacientes com diagnóstico negativo para COVID-19, desde que o visitante apresente comprovante de que está com o quadro vacinal completo, ou seja, precisa ter tomado pelo menos as duas doses da vacina contra a doença há 15 dias ou mais.

Para a segurança dos pacientes, não será permitida a entrada de pessoas com sintomas gripais. Será autorizada a entrada de um visitante por vez e, no máximo, duas pessoas por dia para evitar aglomerações. As demais medidas de segurança serão mantidas: uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e distanciamento social. Os horários de visitação de cada unidade de internação estão disponíveis no site do hospital: www.redesantacatarina.org.br/hospital/santateresa

Em 2021, o Hospital registrou um pico de 197 internações com diagnóstico confirmado para COVID-19 em abril. A partir do mês de maio, iniciou-se uma redução no número de internações, fechando o mês de setembro com 31 pacientes internados, segundo menor índice registrado desde o início da pandemia, ficando atrás apenas do mês de março de 2020, quando foram identificados os primeiros casos da doença. Em outubro, foram realizadas três internações com diagnóstico confirmado.