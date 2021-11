Um homem e um menor foram apreendidos no bairro São Sebastião suspeitos de tráfico de drogas na região - Divulgação/26º BPM

Publicado 31/10/2021 18:51

Petrópolis - Na manhã deste domingo (31), Policiais Militares do Serviço Reservado (P/2) do 26° BPM de Petrópolis detiveram um homem e apreenderam um menor no bairro São Sebastião. Na ação, foram apreendidas 59 cápsulas de cocaína, dez tiras de maconha, três aparelhos celulares e R$ 150,00 em espécie.

Segundo a Polícia, o homem é oriundo de Cabo Frio, e estaria morando em Petrópolis para realizar tráfico de drogas no bairro onde foi detido. A ocorrência foi registrada na 105º DP.