Prefeito Hingo Hammes esteve no encerramento do Outubro Rosa no Parque Municipal de Itaipava - Divulgação

Publicado 31/10/2021 19:04

Petrópolis - O Parque de Exposições de Itaipava foi palco neste sábado (30) da ação social promovida pela APPO, para comemorar o sucesso do Outubro Rosa 2021. Durante o mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama, foram promovidas mais de 65 ações, entre palestras e atividades, levando a mensagem da importância da detecção precoce da doença.

“É uma gratidão muito grande a todo povo petropolitano, a todos que receberam as nossas palestras e a nossa equipe de colaboradores da APPO. Nós só temos a agradecer”, destacou Ana Cristina Mattos, presidente voluntária da APPO.



A abertura contou com a presença do prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, que destacou a importância do trabalho feito pela APPO: “É uma grande honra poder apoiar mais um evento do Outubro Rosa em parceria com a APPO que, esse ano, teve um sucesso total. Conseguimos zerar a nossa fila de mamografia e já temos um projeto para a Sala Rosa, no Hospital Alcides Carneiro, e já estamos trabalhando para tornar realidade”.

Pela manhã, o evento, que coloriu de rosa o Parque de Exposições, contou com a presença das vitoriosas, das voluntárias da APPO e do público em geral que compareceu para participar das inúmeras ações oferecidas. Pela manhã, teve muita música e dança com os grupos Bomba Show e Top Street Dance, além de contação de histórias para a criançada.



Nos stands, montados logo na entrada do Parque, as pessoas tiveram acesso aos mais variados serviços e informações. O Ônibus Lilás estacionou no Parque para dar informações e acolhimento a mulheres vítimas de violência e uma equipe do Cras também esteve presente, orientando a população em relação a diretos e benefícios sociais.



“Esse ano nós conseguimos promover uma união, fazer com que o poder público nos ouvisse em benefício das mulheres petropolitanas. Nós só temos a agradecer ao Outubro Rosa, de estarmos aqui e podemos contar com toda essa equipe. Importante lembrar que a prevenção e o autoconhecimento é importante o ano todo, portanto, se cuidem, se conheçam”, finalizou Ana Cristina.