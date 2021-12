Prefeito Hingo Hammes apresenta o Plano de Contingência do Município para Chuvas Intensas - Divulgação/Ascom

Publicado 01/12/2021 14:29

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis apresentou nesta terça-feira (30) o Plano de Contingência do Município para Chuvas Intensas, elaborado pela Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias. Entre os destaques do planejamento para o período de chuvas está a integração entre os órgãos de governo, reforçada pelos serviços do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP).

Na ocasião também foi apresentado o trabalho de reestruturação do serviço, que desde abril funciona na sede da Defesa Civil, contando com maior integração entre os órgãos e permitindo um melhor funcionamento dos protocolos de monitoramento, operações e comunicação da cidade.



“O CIMOP resume bem o que é o nosso governo, que é um governo de integração, de diálogo, de parceria. Essa é uma ação integrada de fato, que gera resultados muito positivos para a cidade”, destacou o prefeito Hingo Hammes, que lembrou da decisão, no início deste ano, de reestruturar o antigo CIOP. “Quando tivemos a ideia de trazer o antigo CIOP e transformar em CIMOP aqui na Defesa Civil, foi com o intuito de integrar ainda mais as forças e as áreas de governo para agilizar e otimizar o atendimento da população. Hoje estamos aqui apresentando oficialmente este espaço, mas é importante lembrar que é operação que já está ativa, em pleno funcionamento, e está dando certo”, reforçou o prefeito.



O Plano Verão 2021/2022 estabelece procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos, de forma direta ou indireta, em situações de emergência causadas pelas fortes chuvas. A elaboração do plano contou com análises técnicas e mapeamento de áreas de risco, além de um trabalho integrado com demais secretarias de governo, representantes de órgãos das esferas Estadual e Federal, além de instituições que possam contribuir na atuação para o socorro, assistência e reabilitação da cidade.



O documento, que já está disponível no site da Defesa Civil, reúne uma série de planejamentos operacionais e de gestão com o foco na celeridade no atendimento à população. O plano, que já está em vigor e vale até março de 2022, espelha ações que foram desenvolvidas ao longo do ano para reestruturação da Defesa Civil. Hoje (30), a secretaria atua com reforço operacional para os dias de chuva forte; conta com equipe técnica especializada para a emissão de boletins e avisos meteorológicos; tem o suporte de equipamentos de monitoramento como o sistema de detecção de raios, estações geotécnicas para a avaliação de infiltração do solo e avaliação de riscos de deslizamentos; além de câmeras nas viaturas para a transmissão de imagens de ocorrências em tempo real durante operações.



“A Defesa Civil atua em várias ações para otimizar recursos e melhorar o atendimento da população para que seja mais célere e eficiente. O CIMOP é um centro de monitoramento de Petrópolis, que busca a gestão integrada de todos os órgãos durante as ocorrências - além da segurança pública. Um exemplo dessa integração é o trabalho que vem sendo feito com a Assistência Social, que atua em plantão para agilizar o atendimento da população”, destacou o secretário.

Ele enfatizou o uso da tecnologia na rotina das equipes: “Um exemplo é o uso das bodycams e câmeras on board nas viaturas, que facilitam a obtenção de informação nas ocorrências, o que é caminho para uma atuação com o conceito de cidades inteligentes”.

O evento reuniu representantes de diferentes áreas do governo, instituições do município, órgãos de segurança, poder legislativo, entre eles os vereadores Domingos Protetor e Marcelo Chitão; a secretária de SSOP, Karina Bronzo; o comandante do 26° Batalhão de Polícia Militar, o Coronel André Henrique de Oliveira; a comandante do 15° Grupamento de Corpo de Bombeiros, a Tenente Coronel Elisangela Francisca de Matos; a vice-presidente Conselho Comunitário de Segurança de Petrópolis, Alvanei Santos Abi Daoud; e diretoria do Rotary Club de Petrópolis que tem atuado em parceria em projetos da Defesa Civil.