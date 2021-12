Natal Imperial será lançado na próxima quinta-feira, dia 2 de dezembro - Divulgação/Ascom

Publicado 30/11/2021 14:53

Petrópolis - O Natal Imperial 2021, que será lançado na próxima quinta-feira, dia 2, conta com uma extensa programação para o público infantil. A Casa do Papai Noel, que neste ano será na sede da Prefeitura, terá teatro, contação de histórias, shows e apresentações.

O Parque Municipal, em Itaipava, recebe diversas oficinas, que começaram no último fim de semana. O espetáculo "Um Natal em Família", que faz parte do show de acendimento, acontecerá diariamente, até o dia 9 de janeiro, às 18h, na Praça da Liberdade.



A Casa do Papai Noel, ficará no anexo do Palácio Sérgio Fadel, na avenida Koeler, onde funciona a Casa dos Conselhos, e terá contações de histórias aos sábados, a partir das 16h. O espetáculo "Natal pelo Mundo", dos Canarinhos de Petrópolis, será às sextas-feiras, às 20h, nas escadarias da Câmara Municipal.



A Caranava Natalina, que sairá do Centro Histórico e percorrerá as comunidades às terças e quartas, às 19h, contará com o Papai Noel e 13 jovens, entre 10 e 16 anos, vestidas com as cores do Natal. O espetáculo musical itinerante será acompanhado pela charrete elétrica, veículo que substituiu as antigas charretes.



No Parque Municipal de Itaipava, uma série de atividades já está disponível para o público, como high jump, kart a pedal, recreação esportiva, futmesa, chute a gol inflável, jogo da memória e o espetáculo “Ciência ou Mágica?”. Todas elas funcionam de segunda até sexta-feira, das 10h às 16h e se repetem no sábado e no domingo, quando também é possível visitar uma exposição de robótica e participar de uma oficina de hóquei.



No Teatro Mecanizado do Palácio Quitandinha será possível assistir nos dias 22 e 23 a um dos balés mais populares do mundo, o clássico natalino O Quebra-Nozes com a Companhia Ballet da Escola Maria Olenewa (CIA BEMO/TMRJ) composta por 46 jovens bailarinos e solistas convidados do balé do Theatro Municipal.