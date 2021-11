Capacitação de Guardas Civis Municipais tem o objetivo de qualificá-los para atuarem no atendimento ao turista - Divulgação/Ascom

Publicado 29/11/2021 21:05

Petrópolis - Nesta segunda-feira (29), a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), iniciou a capacitação de 25 Guardas Civis Municipais com o objetivo de qualificá-los para atuarem no atendimento ao turista. A qualificação faz parte do Programa de Sensibilização Turística do município, sendo uma ação da vertente segmentada "Qualifica Turismo".

Os agentes receberam noções sobre conceitos e benefícios do turismo, cadeia produtiva, oferta, demanda e segmentação turística, qualidade no atendimento ao turista, história do Império e da República, noções sobre a rota Estrada Real, atrativos turísticos e áreas naturais preservadas.

Para o prefeito da cidade, Hingo Hammes, os guardas municipais são fundamentais na proteção dos bens e do patrimônio público que, por vezes, são pontos turísticos do município: “Ainda nesse contexto, essa qualificação é muito importante pois os guardas civis que são agentes de hospitalidade nesses espaços, onde a informação assertiva ao turista e ao próprio morador de Petrópolis é parte importante na arte de bem receber”.

O secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, disse que a ação faz parte de uma parceria que vem sendo implementada há alguns meses entre a Turispetro e a Guarda Civil Municipal, que atuam em conjunto através da ronda turística: "Muitos desses servidores são ligados diretamente ao turismo, e são procurados por turistas em busca de informações. Com essa qualificação, eles estarão prontos para passarem credibilidade e certeza nas orientações solicitadas".

O superintendente geral da Guarda Civil, José Augusto Carvalho, participou da abertura das palestras e agradeceu pela parceria: "Não há dúvida de que, com o aprendizado, a população ganha mais na hora de ser atendida”.

O Programa de Sensibilização Turística é coordenado pela Turispetro. As palestras foram ministradas por Evany Noel, Marilia Mills e Raquel Neves pela TurisPetro e por Dalva Oliveira pela Associação de Guias de Turismo de Petrópolis (AGP). O próximo encontro será no dia 06 de dezembro.