Autoridades estiveram presentes no início das atividades do Natal Sesc RJ - Divulgação/Ascom

Autoridades estiveram presentes no início das atividades do Natal Sesc RJDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2021 13:39

Petrópolis - O clima natalino tomou conta do Parque Municipal de Itaipava nesta sexta-feira (26), no início das atividades do Natal Sesc RJ. O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, marcou presença no evento e prestigiou a apresentação da banda do 32º Batalhão de Infantaria Leve - Montanha (32º BIL). O lançamento oficial do Natal Imperial 2021 – que inclui também toda a programação Natal Sesc RJ – será na quinta-feira da próxima semana, dia 2 de dezembro, às 18h, com os shows de acendimento das luzes e, na sequência, do padre Omar Raposo, com “Sucessos do Rei”, na Praça da Liberdade.

No Parque Municipal, uma série de atividades está disponível para o público, como high jump, kart a pedal, recreação esportiva, futmesa, chute a gol inflável, jogo da memória e o espetáculo “Ciência ou Mágica?”. Todas elas funcionam de segunda até sexta-feira, das 10h às 16h. Elas se repetem no sábado e no domingo, quando também será possível visitar uma exposição de robótica e participar de uma oficina de hóquei.

“Será um Natal diferente. Esta união que estamos promovendo, com a prefeitura e iniciativa privada é o que buscamos no dia a dia”, ressaltou Hingo Hammes, que esteve acompanhado do secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, e do vereador Gil Magno.

O Trio Dona Flô será a atração cultural no próximo domingo, às 16h. O grupo liderado por Suzane Werdt convidará Dominique Rabello para embalar o público com um repertório que passeia por diversas vertentes da música nordestina, como o baião, o xote, o côco e o maracatu, desde os mais tradicionais até composições contemporâneas. Além da programação em Itaipava, o Natal do Sesc em Petrópolis prevê instalações artísticas natalinas iluminadas em pontos turísticos: Sesc Quitandinha, pórticos do Quitandinha e do Bingen, Senac Petrópolis, Praça Dom Pedro, CEFET, além das ruas Teresa e 16 de março.

O secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, disse que a expectativa em Itaipava é grande com relação às atrações do Natal do Sesc no Parque Municipal, que irão movimentar toda a cadeia produtiva do turismo local, bem como o segmento do comércio e serviços. "O Sesc RJ vem somar ao Natal Imperial deste ano com uma variada programação cultural. Além disso, teremos o tradicional Petrópolis Gourmet, que acontece entre os dias 3 e 5 de dezembro, também no Parque Municipal. Será um Natal inesquecível para turistas e moradores, com resultados positivos para todos", disse.