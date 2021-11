Praça da Inconfidência foi local escolhido para a abertura da programação dos "16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência Contra as Mulheres" - Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2021 20:20

Petrópolis - A Praça da Inconfidência, no Centro da Cidade, foi o local escolhido para uma grande ação social, que marcou a abertura da programação dos “16 Dias de Ativismo pelo fim da Violência Contra as Mulheres”. O prefeito interino Hingo Hammes e a coordenadora Especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira, estiveram no local onde foram realizados uma série de atendimentos, como do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM), por meio do Ônibus Lilás e exames de ISTs.

A ação envolveu ainda o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Comdim, Gabinete da Cidadania, o Programa Petrópolis da Paz; as coordenadorias municipais de Promoção da Igualdade Racial, de Políticas Públicas para a Juventude, de Bem Estar Animal; o Procon Petrópolis e o Salão Espaço da Beleza. “Com esse evento temos a intenção de garantir que a conscientização seja cada vez mais difundida na cidade e chegue a todas as mulheres. Além disso, é uma oportunidade de divulgar todos os programas e projetos da Prefeitura voltados para a proteção da mulher e todos os meios de denúncias’, disse o prefeito Hingo Hammes.

A vereadora Gilda Beatriz acompanhou a abertura da programação e destacou a importância de levar informação as mulheres petropolitanas. “É um momento ímpar onde temos a oportunidade de mostrar que elas não estão sozinhas. Só nós podemos mudar a realidade, caminhando juntas e não permitir que sofram caladas”, disse a vereadora.

Para a coordenadora Especial de Articulação Institucional são muitas mãos unidas na luta contra a violência contra a mulher. “Isso contribui para que possamos vencer cada dia mais esse problema que está bem próximo de nós. Para ajudar nesse trabalho, estamos distribuindo uma cartilha direcionada aos homens para que eles conheçam os diversos tipos de violência, que não é só a física”, frisa Fernanda Ferreira.

Ações sociais e palestras em escolas do município, assim como na Comdep e para policiais militares do 26º BPM sobre o enfrentamento a violência contra a mulher estão incluídas na programação, que se estende até o dia 12 de dezembro.

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional, que começa em 25 de novembro - Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres - e segue até 10 de dezembro. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro. O movimento é uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.