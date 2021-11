Quem esteve no local passou por consultas clínicas com médico e realizou testes rápidos contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) - Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2021 20:11

Petrópolis - Nesta quarta (24) e quinta-feira (25), o Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no centro da Cidade, recebeu o público masculino para atendimentos especializadas. Quem esteve no local passou por consultas clínicas com médico, realizou testes rápidos contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualizou o cartão de vacinas e recebeu orientações sobre Planejamento Familiar e Tabagismo.

“Realizamos a ação em saúde do homem no Centro de Saúde dentro da campanha do Novembro Azul do município. O movimento mundial que busca conscientizar os homens no cuidado com a saúde, especialmente no combate ao câncer de próstata, também traz a importância do cuidado integral do público masculino. A valorização da saúde do homem é de extrema importância”, disse o prefeito da cidade, Hingo Hammes.

O vendedor ambulante Arnaldo Antônio, fez questão de comparecer ao Centro de Saúde nesta quarta-feira: "Vim marcar o eletrocardiograma, exame de sangue, de urina entre outros e fui muito bem atendido desde a recepção até a consulta médica. Os funcionários do Centro de Saúde foram muito prestativos. Me trataram com muito carinho e respeito. Só tenho a agradecer".

Nesta sexta-feira (26), o Centro de Saúde Coletiva realizará o Dia D de atendimento do público masculino no terceiro turno, das 17 às 20 horas. Os homens passarão por consultas clínicas, orientações de planejamento familiar e tabagismo, testes de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além da solicitação de ultrassonografia de abdômen total e de próstata.