"É uma satisfação fazer parte de mais essa conquista da categoria", disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, na assinatura do documento de enquadramento referente à formação de profissionais da Educação - Divulgação/Ascom

"É uma satisfação fazer parte de mais essa conquista da categoria", disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, na assinatura do documento de enquadramento referente à formação de profissionais da EducaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 26/11/2021 10:20

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, assinou nesta quinta-feira (25) o documento de enquadramento referente à formação de profissionais da Educação. São 120 trabalhadores, o que zera a fila de pedidos de enquadramento por formação, esperados desde 2020.

“É uma satisfação fazer parte de mais essa conquista da categoria. Finalizamos o ano de 2021 sem ninguém na fila esperando pelo enquadramento. Este ano já conseguimos aumentar o valor do REHT, que também foi uma grande vitória dos profissionais da Educação. Para 2022 temos novos desafios como o concurso público. Trabalhando com responsabilidade e diálogo conseguimos avançar nessas pautas e promover o desenvolvimento da cidade”, disse o prefeito.

Para o secretário de Educação, José Luiz Lima, a medida é um reconhecimento da Prefeitura com os profissionais: “É uma alegria estar nesta tarde celebrando essa conquista dos profissionais da Educação. Esse reconhecimento é mérito de cada um de vocês”.

A assinatura do documento de enquadramento referente a formação aconteceu durante solenidade realizada na Casa dos Conselhos, na Avenida Koeler. Além dos profissionais da Educação, participaram do evento secretários municipais, representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe) e dos vereadores Yuri Moura (presidente da Comissão da Educação da Câmara Municipal), Mauro Peralta, Eduardo do Blog e Domingos Protetor.