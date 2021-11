Drogas apreendidas pela Polícia na operação no bairro Espírito Santo - Divulgação/PM

Publicado 27/11/2021 13:29 | Atualizado 27/11/2021 13:34

Petrópolis - Nesta sexta-feira (26), policiais do PATAMO 3° CIA e da equipe reservado do 26° BPM de Petrópolis, realizaram diligências na comunidade Espírito Santo, onde prenderam um homem que realizava tráfico de drogas no local.

Com o acusado foram apreendidas 480 cápsulas de cocaína, 169 trouxinhas de maconha e

371 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 105º DP, no Retiro, sendo o acusado autuado por fato análogo ao artigo 33 da lei 11.343/06, ou seja, tráfico de drogas.