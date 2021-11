HAC é o hospital público de referência para a realização de cirurgias oncológicas e diagnóstico de câncer, entre eles, o câncer de próstata - Reprodução

HAC é o hospital público de referência para a realização de cirurgias oncológicas e diagnóstico de câncer, entre eles, o câncer de próstataReprodução

Publicado 27/11/2021 00:00

Petrópolis - O Dia D da campanha do Novembro Azul em Petrópolis será realizado neste sábado (27). O movimento mundial que busca conscientizar os homens sobre o câncer de próstata, também alerta o público masculino sobre o cuidado integral da saúde. Em mais de 30 unidades de saúde do município serão oferecidos testes rápidos de Hepatites B e C, HIV e Sífilis, atendimento odontológico, atualização do cartão vacinal, consulta multidisciplinar com médico, enfermeiro, dentista e assistente social, aferição de pressão arterial e glicemia, entre outros atendimentos. Os postos de saúde funcionarão das 9h às 16 horas.

“Os homens também devem comparecer as consultas de rotina, passar por exames e sobretudo, seguir as orientações e tratamentos. É um acompanhamento necessário não apenas para a prevenção a doenças com o câncer, mas, também para o controle de problemas de saúde crônicos, como hipertensão e diabetes, por exemplo. Levando informação para as pessoas e alertando para os cuidados que devem ser mantidos, conseguimos diminuir o número de pacientes com doenças em estágio avançado”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

No Dia D da campanha do Novembro Azul, o Hospital Alcides Carneiro (HAC) também realizará 70 exames voltados para os homens: 30 ultrassonografias de próstata, 17 tomografias de pelve e 23 ressonâncias magnéticas. Ao todo, durante a semana, são 256 atendimentos voltados para o público masculino. O ambulatório da unidade também ampliou as consultas para o público masculino em especialidades como cardiologia, otorrinolaringologia, proctologia, reumatologia, urologia, urologia pré-operatório, cirurgia geral, cirurgia vascular pré-operatória, cirurgia plástica, vasectomia e hematologia. O HAC é o hospital público de referência para a realização de cirurgias oncológicas e diagnóstico de câncer, entre eles, o câncer de próstata.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, destaca o trabalho realizado na rede de saúde do município. “No Novembro Azul, o chamamento é para os homens, para que todos estejam atentos a importância do cuidado, da prevenção e do diagnóstico não apenas do câncer, mas, também de outras doenças que comprometem a saúde dos homens. O HAC, que é o maior hospital público da cidade e, também referência para procedimentos oncológicos, terá uma programação especial para este público”.

Entre as ações previstas no Dia D estão, abordagem sobre disfunções sexuais, Infecções Sexualmente Transmissíveis, Câncer de Pênis e Câncer de Próstata, solicitação de exames de acordo com a demanda do especialista, orientações junto com a Academia de Saúde, abordagem e fortalecimento sobre o Pré-Natal do parceiro, realização de testes rápidos de Hepatites B e C, HIV e Sífilis, atendimento odontológico, atualização do cartão vacinal do homem, orientações sobre planejamento familiar, consulta multidisciplinar com médico, enfermeiro, dentista e assistente social, aferição de pressão arterial e glicose, mensuração de peso e altura para cálculo do IMC e vigilância nutricional do homem.

A coordenadora da Área Técnica de Saúde do Homem, Maria Eduarda Possato, ressalta os eixos abordados com os homens. “Entre os principais pontos da política de saúde do homem estão acesso e acolhimento, sexualidade responsável e planejamento familiar, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violência e acidentes”.