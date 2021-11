Procon Petrópolis está de olho nas lojas por conta da promoção da Black Friday - Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2021 20:35

Petrópolis - Para garantir o cumprimento das ofertas anunciadas na Black Friday, o Procon Petrópolis realizou nessa sexta-feira (26) uma ação fiscalizatória no comércio da cidade. Não foram encontradas infrações, no entanto, o Procon reforça os direitos dos consumidores.

“O desconto não anula as questões referentes a troca e garantias. No caso das compras online, o consumidor possui, também, sete dias para desistir da compra, mesmo com defeito ou não. Por isso, independente de ser uma época de promoções, o consumidor deve ter os seus direitos preservados e a orientação é tirar todas as dúvidas possíveis antes da compra para evitar problemas futuros”, conta o coordenador do Procon, Jorge Badia.

Apenas uma denúncia foi recebida, de uma possível falta de produtos no estoque de um estabelecimento comercial. “Já estamos averiguando o fato”, comentou Badia, ressaltando que, caso o consumidor se sinta lesado, pode procurar o Procon Petrópolis. “A equipe pode e deve auxiliar quem precisar de orientação e ajuda”.

Consumidores que precisarem podem agendar uma reunião presencial no Procon para relatar o caso ou tirar dúvidas. Os números para contato são: (24) 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476.