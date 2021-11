Prefeito Hingo Hammes falou sobre a consolidação de Petrópolis como um dos maiores polos de tecnologia do país - Divulgação/Ascom

Prefeito Hingo Hammes falou sobre a consolidação de Petrópolis como um dos maiores polos de tecnologia do paísDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2021 10:13

Petrópolis - Um enorme sucesso. Esse foi o resumo da primeira edição do Petrópolis TechSummit 2021, que reuniu em um ambiente os mais renomados profissionais do mercado nacional e internacional, que apresentaram novas propostas e conceitos tecnológicos durante a última quinta-feira (25). Promovido pela Prefeitura de Petrópolis e Serratec - Parque Tecnológico da Região Serrana, a edição contou com oito palestrantes de empresas como IBM, Amazon, Embraer, e instituições como LNCC, Exercito Brasileiro, Firjan e Parque Tecnológico de São josé dos Campos.



O prefeito da cidade, Hingo Hammes, falou sobre a consolidação de Petrópolis como um dos maiores polos de tecnologia do país: “Tenho a certeza que, em um curto espaço de tempo, o município será um dos mais importantes polos tecnológicos. Temos mão de obra qualificada, uma rede de empresas de tecnologia renomadas e a preparados para receber a tecnologia 5G, mesmo antes da capital do Estado. Tenho certeza que esse será mais um movimento pra que a gente possa avançar de forma sólida, desenvolvendo a tecnologia do nosso município. Temos todas as prerrogativas necessárias para o desenvolvimento deste setor”.

Hammes ainda destacou que Petrópolis avançou demais na questão da empregabilidade: “Vale destacar que o município já conseguiu ultrapassar o número de empregos de 2019. A nossa empregabilidade está em expansão e sei que em 2022 vamos avançar ainda mais”.



O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr Serginho, disse o governo estadual irá investir no fomento da mão de obra na cidade. “É preciso que o poder público passe a dialogar com o empresário, como parceiro, e deixe de lado as mazelas da antiga política que atrapalhavam o desenvolvimento no Estado. A secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação vai introduzir novos cursos na cidade de Petrópolis para que os empresários assumam um compromisso empregando essa mão de obra na cidade, aumentando a renda permitindo uma economia mais próspera”, afirma o secretário.



O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, relatou que o governo estadual possui um plano para transformar Petrópolis em um grande polo de tecnologia. “Petrópolis vai se consolidar como um polo nacional de tecnologia de forma permanente. Muito em breve será divulgado um projeto público que vai ratificar essa vocação da cidade para o setor tecnológico. É uma obra grandiosa”, destacou.



Para Marcelo Soares, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o Petrópolis TechSummit veio ratificar todo trabalho que está sendo feito para atender e consolidar uma cadeia produtiva voltada para este setor. “Vamos transformar Petrópolis, colocar a cidade no mapa das maiores cidades tecnológicas do país. Nós temos sete multinacionais instaladas na cidade, cinco universidades e várias escolas técnicas. Esse cenário é um caminho para a viabilidade deste projeto, além da nova Lei de Incentivos Fiscais que vem facilitar ainda mais a prospecção de novos negócios para este setor”, aponta ele.



Para o presidente do Serratec, Guilherme Alves, Petrópolis abriga todas as condições de receber mais empresas. “Vamos trazer empregos qualificados para a região, por meio da tecnologia. Temos uma área de mil metros disponíveis no Serratec e estão sendo lançado agora o Centro Tecnológico da Região Serrana no Quitandinha, para receber mais empresas na cidade. Tecnologia é um vetor de crescimento e queremos fazer de Petrópolis um dos principais polos de tecnologia do país”, afirma.



A programação contou com as palestras do empresário e presidente do Serratec, Guilherme da Motta Alves, do chefe do Centro Tecnológico do Exército, General de Brigada Armando Ferreira; do coordenador do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Paulo Giarola; da gerente regional de Serviços Tecnológicos da FIRJAN, Carla Giordano; do vice-presidente Executivo de Operações da EMBRAER, Luís Carlos Marinho; do diretor do Laboratório Nacional de Computação Cientifica (LNCC), Fábio Borges; do presidente da IBM América Latina, Antônio Martins e do gerente de Operações da Amazon, Marcelo Amaral.



Na transmissão online a presença foi maciça, com picos de até 400 pessoas prestigiando o evento. O Petrópolis TechSummit 2021 ainda contou com a presença de secretários municipais, autoridades dos poderes legislativo e judiciário e empresários do setor tecnológico.