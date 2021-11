Palestra gratuita será ministrada pelo professor e coordenador de Telecomunicações do Cefet/RJ Maracanã, Rodrigo Marendaz - Reprodução

Publicado 28/11/2021 11:12

Petrópolis - As festas de fim de ano estão chegando e, com elas, vêm as compras. E, desde o início da pandemia em 2020, os consumidores vêm optando, cada vez mais, por comprar no ambiente digital. Pensando nessa tendência, o projeto de extensão Abrace, do Cefet/RJ Petrópolis, vai promover a palestra “Cibersegurança no consumo on-line” no próximo dia 1º de dezembro (quarta-feira), das 18h às 20h, pela plataforma Conferência Web, da RNP.

O evento busca apresentar informações sobre como a tecnologia pode auxiliar pequenos e microempresários a se protegerem contra possíveis golpes ou ações de má fé, assim como orientar os clientes a realizar suas compras on-line em ambiente seguro e com proteção de seus dados pessoais. A palestra, que é gratuita, será ministrada pelo professor e coordenador de Telecomunicações do Cefet/RJ Maracanã, Rodrigo Marendaz.

Os interessados em participar podem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/EystS9JPmT. O evento emitirá certificado aos participantes. Maiores informações no Instagram do projeto: www.instagram.com/abrace.cefet.pet/.