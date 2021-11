Intervenção aconteceu no trecho da rua Coronel Duarte da Silveira, na altura do número 700 - Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2021 10:21

Petrópolis - Foram mais de três anos de espera para a conclusão do muro de contenção na margem do rio Piabanha, no trecho da rua Coronel Duarte da Silveira, no Bingen, na altura do número 700 - próximo à antiga Fagam. Espera que foi encerrada com a entrega da obra, que teve início mês passado, após anúncio do prefeito Hingo Hammes. No local, ainda foi construído um muro gabião, na margem oposta, na servidão Pedro Voguel. A intervenção, contou com um investimento de R$ 323 mil.

“Desde o início do ano temos avançado muito com as obras de contenção. Muitas delas estavam aguardando solução há anos, o que também era o caso da rua Coronel Duarte da Silveira. Acompanhei o início desse trabalho e hoje estou feliz de poder apresentar o resultado. Conseguimos fazer todo o processo licitatório e ainda incluir na melhoria a recuperação da margem no trecho da Pedro Justen”, declarou Hammes.

Em 2018, o muro na margem do rio começou a ceder o que provocou também o afundamento de parte da Rua Coronel Duarte da Silveira. “Quando a nossa gestão assumiu a prefeitura nos comprometemos a tirar do papel obras que já estavam nessa fila de espera. Há pouco mais de dois meses entregamos a contenção no Rio Piabanha, no trecho do acesso ao Vila Militar, outra obra aguardada desde 2018”, contou o secretário de Obras, Maurício Veiga.

Em julho, com recursos do município e apoio de empresários do bairro Carangola, foi feita também a recuperação da Rua Agostinho Bernardo Rodrigues, no Cidade Nova, Carangola. “Foram 15 metros de extensão de um muro gabião com dois metros de altura, ou seja, 30m² de muro. O trecho cedeu há alguns anos, o que vinha dificultando a passagem, especialmente de veículos pesados no local, muitos ônibus e caminhões, já que houve estreitamento da via”, lembrou o secretário de Obras.