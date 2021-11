Listagem com nome dos alunos será divulgada no dia 20 de janeiro - Reprodução

Publicado 28/11/2021 11:03

Petrópolis - Começa no dia quatro de janeiro de 2022 a pré-matrícula para alunos novos que desejam ingressar nas escolas do Ensino Fundamental (do quinto ao nono ano) da rede municipal de Petrópolis. As inscrições serão pelo site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) e vão até o dia 14 do mesmo mês.

A listagem com o nome dos alunos será divulgada no dia 20 e a partir do dia 21 de janeiro, a Secretaria de Educação, por meio do Setor de Matrícula inicia o agendamento para a efetivação da matrícula.

Para os alunos novos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) o prazo para a pré-matrícula também é de quatro a 14 de janeiro de 2022. O cadastramento para a EJA também será pelo site da Prefeitura de Petrópolis.

Os alunos já matriculados na rede municipal de ensino e desejam ingressar na EJA devem pedir a transferência no Setor de Matrícula da Secretaria de Educação entre os dias 10 e 14 de janeiro de 2022.

A Secretaria de Educação ressalta que o cadastro para os centros de Educação Infantil acontece ao longo do ano, por meio de agendamento, sempre na primeira quinzena de cada mês.

Com relação a transferência interna de alunos que são da rede municipal, a Secretaria de Educação explica que o prazo para as solicitações terminou no dia 17 de novembro.

O Setor de Matrícula da Secretaria de Educação fica localizado na Rua da Imperatriz, número 193, no Centro. O atendimento é de 8h30 as 16h30. Os telefones para contato são: (24) 2246-8664/2246-8683.