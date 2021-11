Natal Imperial deste ano vai contar com uma vasta programação - Divulgação/Ascom

Publicado 29/11/2021 21:11

Petrópolis - O Natal Imperial 2021, que será lançado na próxima quinta-feira, dia 2, conta com uma extensa programação para o público infantil. A Casa do Papai Noel, que neste ano será na sede da Prefeitura, terá teatro, contação de histórias, shows e apresentações. O Parque Municipal, em Itaipava, recebe diversas oficinas, que começaram no último fim de semana. O espetáculo "Um Natal em Família", que faz parte do show de acendimento, acontecerá diariamente, até o dia 9 de janeiro, às 18h, na Praça da Liberdade.

A Casa do Papai Noel, ficará no anexo do Palácio Sérgio Fadel, na Avenida Koeler, onde funciona a Casa dos Conselhos, e terá contações de histórias aos sábados, a partir das 16h. O espetáculo "Natal pelo Mundo", dos Canarinhos de Petrópolis, será às sextas-feiras, às 20h, nas escadarias da Câmara Municipal.

A Caranava Natalina, que sairá do Centro Histórico e percorrerá as comunidades às terças e quartas, às 19h, contará com o Papai Noel e 13 jovens, entre 10 e 16 anos, vestidas com as cores do Natal. O espetáculo musical itinerante será acompanhado pela charrete elétrica, veículo que substituiu as antigas charretes.

No Parque Municipal de Itaipava, uma série de atividades já está disponível para o público, como high jump, kart a pedal, recreação esportiva, futmesa, chute a gol inflável, jogo da memória e o espetáculo “Ciência ou Mágica?”. Todas elas funcionam de segunda até sexta-feira, das 10h às 16h e se repetem no sábado e no domingo, quando também é possível visitar uma exposição de robótica e participar de uma oficina de hóquei.

No Teatro Mecanizado do Palácio Quitandinha será possível assistir nos dias 22 e 23 a um dos balés mais populares do mundo, o clássico natalino O Quebra-Nozes com a Companhia Ballet da Escola Maria Olenewa (CIA BEMO/TMRJ) composta por 46 jovens bailarinos e solistas convidados do balé do Theatro Municipal.

Natal Imperial 2021: geração de empregos e fortalecimento da economia

Serão 39 dias de evento, entre 2 de dezembro a 9 de janeiro, com mais de 400 horas de programação. São mais de 300 atrações e mil artistas em cena, em 18 locais diferentes, incluindo o Centro e os distritos. Será possível prestigiar 12 concertos de orquestras, 15 apresentações de corais e, ainda, concertos e recitais no Museu Imperial. Juntos, o Natal Imperial e Natal Sesc vão gerar mais 900 empregos diretos e indiretos, movimentando mais de R$ 200 milhões na economia da cidade.

Entre os destaques da programação deste ano estão os shows de abertura, da cantora Joanna, da banda Blue Bettles e do padre Omar Raposo com “Sucessos do Rei” no sábado, além de Danilo Caymmi e de Pretinho da Serrinha, no dia 1º de janeiro.

Artistas locais também estarão presentes, como Banda Tokaia, Gus Monsanto, Gargamel DK, Trio Dubá, Gui Valença, entre outros.

Um dos pontos altos da programação será o palco da Praça da Liberdade, onde, entre diversas atrações, o Studio DNA apresentará sua criação inédita “Um Natal Espetacular” no dia 9 de janeiro. O Concerto de Natal do Coral Integração (composto da junção de 18 corais da cidade) e a peça teatral Auto de Natal, sucesso em anos anteriores, também estão confirmados.

O município também confirmou a iluminação das principais ruas do Centro da cidade e uma árvore de Natal com 35 metros de altura na Praça da Liberdade. Também haverá iluminação e decoração especial em Itaipava, na Estrada União e Indústria. No Centro, o Túnel de Luz, que será montado na Rua 16 de Março, também dará um charme ainda mais especial ao Natal Imperial.

No Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) da Posse acontecem shows com o Coral da Igreja Luterana, no dia 11, e da Lyra Voncantem, no dia 18. Em Nogueira e em Pedro do Rio, a banda marcial Frei Aniceto se apresenta nos dias 5 e 17, respectivamente. O Concerto de Natal dos Corais acontece na Igreja Nossa Senhora de Lourdes no dia 18, em Araras.

A programação completa já está disponível no site oficial do evento: www.natalimperial.com.br.