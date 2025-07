Asfaltamento na Estrada Arnaldo Dyckerhoff - Foto: Divulgação/PMP

Asfaltamento na Estrada Arnaldo DyckerhoffFoto: Divulgação/PMP

Publicado 25/07/2025 22:25

Petrópolis - O sonho da transformação da Estrada Arnaldo Dyckerhoff, uma das principais estradas vicinais do Brejal, distrito da Posse, começou a se tornar realidade. Nesta sexta-feira (25), teve início o asfaltamento do local. Reivindicação antiga de produtores rurais e moradores da região, a obra foi acompanhada de perto pelo prefeito Hingo Hammes e pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), autor da emenda parlamentar que garantiu recursos para o serviço.

"Hoje é um dia de muita alegria, estamos aplicando o asfalto, que era uma promessa. Tive uma reunião aqui com a população e disse que até julho o asfalto estaria no chão. Hoje estamos começando o asfaltamento, vamos dar seguimento à obra, vamos contemplar ainda outras áreas do Brejal também. A gente quer agradecer em nome de todo povo de Petrópolis, do povo Brejal, a todos os agricultores da área que foram pacientes. Era uma obra esperada há mais de 40 anos, como todo mundo está falando por aqui e você está tendo a oportunidade de mandar a emenda para cá e essa obra ser realizada de fato", ressaltou o prefeito.

"Foram R$ 8 milhões em emenda para quem produz, para melhorar a estrada, poder escoar a produção, e para as pessoas que moram aqui, que precisam e sofrem em época de chuva. O Brejal é muito importante para o nosso estado do Rio de Janeiro, é a força do nosso interior. São cinco quilômetros de asfalto aqui no Brejal e mais um pouquinho que a gente vai colocar em áreas críticas aqui da região. É para você produtor rural. É mais um incentivo. No meu mandato, um dos primeiros atos eu tive foi aqui no Brejal e hoje estamos conseguindo entregar, poque aqui tem um prefeito que faz", afirmou o senador Carlos Portinho.

A obra começou no início deste ano e ao longo do primeiro semestre foram realizadas etapas anteriores à aplicação do asfalto, como instalação de sistemas de drenagem, colocação de meio-fio, sondagem das condições da pista, nivelamento e reforço da estrada, que tem cinco km de extensão. Agora, será feita a pavimentação de todo trecho, uma notícia comemorada pelos produtores rurais da região.

De acordo com o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Brejal, Sidnei Silva de Lima, são cerca de 400 produtores na localidade, que fazem mais de 100 viagens semanais com caminhões para escoar mercadorias como chuchu, couve-flor, brócolis americano, repolho e outras hortaliças.

"É muito importante para o produtor rural, há muito tempo nós estamos esperando esse asfalto chegar para amenizar vários problemas. Agora o produtor rural vai evitar quebrar o caminhão e precisar levar para consertar, vai perder menos peça, vai estourar menos pneu, e isso tudo é dinheiro que vai ficar no bolso do trabalhador. E para o morador, para quem vive aqui há mais de 40 anos, é muito bom. É um sonho que está começando a se concretizar hoje", disse Sidnei.

Além dos agricultores, os asfalto também vai beneficiar os mais de oito mil moradores da região.

"A gente se mobilizou, se uniu para conseguir esse asfalto para cá, porque a nossa área de produção rural aqui é muito grande, é a maior de produção orgânica do estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa desse asfalto aqui para escoar mercadoria para o Ceasa, para os comerciantes. Vai ajudar muito a gente. Quando chove, o carro agarra, tem que ser rebocado. Então esse asfalto vai beneficiar um número grande de pessoas, com certeza", afirmou o presidente da Associação de Moradores do Brejal, Flávio Gonçalves.