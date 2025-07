Data para o reembolso será informada na próxima semana - Foto: Setranspetro

Publicado 25/07/2025 22:29

Petrópolis - O Setranspetro concluiu, na tarde desta sexta-feira (25), o levantamento que identificou a quantidade total dos cartões Riocard Mais, que serão ressarcidos. O estorno dos diferentes valores acontece, conforme tratado na audiência especial, que aconteceu no dia 22 de julho, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que manteve a tarifa a R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão, decisão que foi estabelecida a partir do primeiro minuto do dia 23 de julho. Ao todo, 10.040 cartões serão reembolsados.

Os cartões Vale-Transporte, adquiridos e recarregados até o dia 21 de julho, permaneceram normalmente com o valor de R$ 5,15 nos validadores dos ônibus. Isso acontece, devido à regra do poder de compra, que mantém a tarifa anterior do vale-transporte por um período de 30 dias. Para o ressarcimento do tipo Vale-Transporte, foram identificados apenas 63 cartões. Neste caso, os clientes precisam comparecer ao Setranspetro.

Para os passageiros que realizaram o pagamento em dinheiro, o Setranspetro ressalta que as empresas de ônibus foram orientadas e cobraram o valor de R$ 5,30. Em caso de falha e algum cliente queira contestar, basta procurar o Setranspetro, para o cruzamento de informações, através das imagens das câmeras de monitoramento dos ônibus, para a devolução da diferença.

Com relação aos cartões Riocard Mais Expresso, apesar da quantia financeira por cartão ser pequena, por se tratar de 10 mil cartões, o Setranspetro e a Riocard Mais estão desenvolvendo uma maneira automática, ao invés de manual, para o lançamento dos créditos ao mesmo tempo. Na semana que vem, já será consolidada uma data para o reembolso.

O Setranspetro fica localizado na Rua do Imperador, nº 100 – próximo ao Terminal Centro e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 17h.

Levantamento

- 4.846 cartões serão ressarcidos em R$ 1,50;

- 4.513 cartões serão ressarcidos em R$ 0,75;

- 517 cartões serão ressarcidos em R$ 2,25;

- 131 cartões serão ressarcidos em R$ 3,00;

- 16 cartões serão ressarcidos em R$ 3,75;

- 13 cartões serão ressarcidos em R$ 4,50;

- 02 cartões serão ressarcidos em R$ 5,25;

- 02 cartões serão ressarcidos em R$ 6,00.