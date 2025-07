Quilombo da Tapera - Foto: Divulgação

Quilombo da TaperaFoto: Divulgação

26/07/2025

Petrópolis - Neste domingo (27), das 11h ás 16h, o Quilombo da Tapera realiza primeiro evento cultural com foco em dar visibilidade às tradições e histórias da comunidade, que fica localizada no Vale da Boa Esperança/Vale do Cuiabá. Os visitantes poderão conferir: inauguração de exposição permanente, rodas de conversa com os quilombolas, apresentação de minidocumentário, oficina de gastronomia, turbante e confecção de boneca Abayomi, além de apresentação de jongo e capoeira. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público em geral.

As atividades de domingo fazem parte dos três primeiros projetos do Quilombo da Tapera aprovados em editais culturais: “Cultura Quilombola: O Povo Negro Resiste!”, “Partilhando Saberes Ancestrais em Território Quilombola” e “Primeira Mostra Quilombola de Petrópolis”, selecionados nos chamamentos públicos municipais, 04/2024, 05/2024 e 07/2024, respectivamente. Os projetos do Quilombo da Tapera são realização coletiva da Associação dos Remanescentes do Quilombo da Tapera, MC Ganem, Acervo Plural, Espiral Valente e MomaZé, com apoio da Prefeitura de Petrópolis.

O evento será realizado no Centro Cultural do Quilombo da Tapera, administrado por Denise André Barbosa Casciano, diretora de cultura da Associação do Quilombo da Tapera. “Sempre participamos de projetos, mas nunca um nosso de verdade, então, o projeto sendo feito aqui dentro do nosso território é de suma importância para a valorização da nossa cultura e história. Esses projetos vão promover ainda mais o reconhecimento da identidade étnica e o senso de pertencimento à nossa comunidade, fortalecendo os laços sociais e nos ajudando a promover a divulgação da nossa cultura quilombola. Vão contribuir também para a conscientização da sociedade sobre a importância da nossa cultura”, argumenta.

De acordo com Alessandra André Barbosa, integrante do coletivo negro e quilombola, o evento simboliza a resistência e resiliência de uma comunidade em continuar no território, mesmo diante de tantas dificuldades. “Além do nosso legado, o nosso evento cultural vai homenagear o Dia da Mulher Quilombola, para que não sejamos esquecidas, e com isso, possamos ganhar força para continuarmos lutando. Nossa luta diante da sociedade é grande e nunca desistiremos. Esse dia é mais que merecido e não podemos deixar de comemorar por mas uma vitória”, complementa.

O Quilombo da Tapera existe há mais de 150 anos e em 2025 completa 14 anos de reconhecimento oficial pela Fundação Palmares, instituto vinculado ao Ministério da Cultura. Na comunidade moram 27 famílias, descendentes de pessoas escravizadas na antiga Fazenda Santo Antônio. Atualmente, a autonomia financeira da região ainda é um desafio. Muitos dos quilombolas ainda trabalham em serviços de manutenção na localidade. A expectativa é que com o decorrer dos anos, mais ações que fortaleçam oportunidades dentro da economia criativa, agricultura familiar, produção artesanal e turismo, por exemplo, sejam implementadas, a fim de ampliar a autossustentabilidade de base comunitária já existente.