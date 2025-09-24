Vendedores concentram maior parte da demanda por vagas - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 15:13

Petrópolis - O comércio e os serviços brasileiros devem abrir cerca de 118 mil vagas neste fim de ano, entre temporárias, efetivas, informais e terceirizadas. O dado é de uma pesquisa nacional realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Em Petrópolis, a expectativa acompanha o cenário positivo: a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Petrópolis) projeta aproximadamente 3 mil contratações temporárias para atender ao aumento da demanda durante o Natal e as festas de fim de ano.

De acordo com o levantamento, um terço das empresas (33%) já contratou ou pretende contratar, sendo que 20% ainda não iniciaram o processo, mas têm a intenção de fazê-lo. A maioria (59%) não deve contratar, especialmente microempresas com até quatro funcionários. O principal motor das contratações é o crescimento da demanda no fim de ano, citado por 47% dos empresários. Outros 22% apontam a reposição de vagas abertas pela rotatividade e 20% veem na ampliação das equipes uma forma de elevar a qualidade do serviço diante da concorrência.

Para o presidente da CDL Petrópolis, Claudio Mohammad, os números indicam um movimento estratégico para o setor. “O comércio vive o período mais importante do ano. A previsão de 3 mil vagas temporárias na cidade é muito positiva, pois além de reforçar as equipes, cria oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego e para profissionais que precisam de recolocação. Isso movimenta toda a economia local, desde hotéis e restaurantes até os serviços e o transporte”, afirma.

O estudo mostra que, entre as empresas que já contrataram ou pretendem contratar, metade (50%) optará por trabalhadores temporários, com contratos de duração média de 2,5 meses — chegando a 2,9 meses nas capitais. A boa notícia é que 47% pretendem efetivar os temporários após o período de fim de ano, o que amplia o potencial de geração de emprego. Cada empresa deve abrir, em média, 1,9 vaga.

Em relação ao perfil das vagas, vendedores concentram 31% da demanda, especialmente no comércio. Em seguida aparecem cabeleireiros (8%), ajudantes (6%), manicures (6%) e balconistas (6%). A maioria das vagas será para trabalho presencial (87%). Quanto ao tipo de contratação, 53% dos empresários pretendem registrar o funcionário, 41% devem contratar sem carteira assinada e 18% devem recorrer a terceirizados.

O presidente da CDL ressalta que os lojistas precisam estar atentos ao preparo das equipes.

“Esse movimento de fim de ano é uma oportunidade não apenas de vender mais, mas de fidelizar o cliente. É essencial investir em treinamento e em um bom atendimento. O consumidor busca preços, mas também quer confiança, acolhimento e experiência de compra. Quem souber aproveitar esse momento pode garantir resultados duradouros para o negócio”, completa Mohammad.

O levantamento ainda indica que 24% das empresas devem iniciar as contratações em outubro, 21% em novembro e 15% em setembro. A remuneração média oferecida será de R$ 1.819,36, com 39% pagando um salário-mínimo (R$ 1.518,00) e outros 39% oferecendo até dois salários (R$ 3.036,00). A jornada média será de 7h08 por dia.

Mais da metade das empresas que vão contratar (56%) devem oferecer benefícios. Entre eles, os mais comuns são vale-transporte (77%), vale-alimentação ou refeição (60%) e participação nos lucros ou comissões (16%).

Com expectativa positiva, a CDL Petrópolis orienta que os lojistas se preparem com antecedência. “O Natal é a grande vitrine do comércio. Ter equipes bem preparadas, vitrines atrativas e campanhas criativas faz a diferença para transformar o aumento nas vendas em crescimento sustentável para 2026”, conclui o presidente da CDL.