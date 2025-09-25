Corpo foi encontrado em Pedro do Rio - Foto: Reprodução

Publicado 25/09/2025 14:28

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (25), o corpo de Anselmo Henrique Morelli, que estava desaparecido desde o último domingo, foi encontrado em Pedro do Rio. O cadáver estava às margens do rio na altura do km 52 da BR-040, sentido Juiz de Fora.

O homem havia desaparecido junto com seu carro, que foi encontrado nesta quarta-feira, no Retiro. Os indivíduos que estavam com o veículo foram levados para a delegacia, com um deles permanecendo preso enquanto o outro foi liberado. Eles estavam com entorpecentes no automóvel.

No local do encontro de cadáver, os policiais reconheceram o indivíduo que havia sido liberado da delegacia. Ele residia sob uma ponte próxima, onde o corpo da vítima foi localizado preso na margem do Rio Piabanha. Ele será conduzido novamente à 105ª DP, onde o caso segue sob investigação.