Corpo foi encontrado em Pedro do RioFoto: Reprodução
Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado em Pedro do Rio
Vítima foi identificada como Anselmo Henrique Morelli
Petrópolis projeta 3 mil contratações nos setores de comércio e serviços para o fim de ano
Em todo o Brasil, expectativa é de abertura de 118 mil vagas
Estação Jaqueira oferece atividades gratuitas de saúde, bem-estar e cultura no Vale do Cuiabá
Espaço conta com rodas de terapia comunitária, grupo de saúde e nutrição, entre outras atividades
Instituto voltado para crianças autistas oferece capacitação em Petrópolis
Projeto nasceu em 2022, após a tragédia que atingiu o município
Homem com mandados de prisão em aberto por homicídio e furto é preso no Alto da Serra
Indivíduo possui cerca de 10 anotações criminais
Lance do petropolitano Luiz Henrique concorre a 'Jogada do Ano' na Bola de Ouro
Atacante criou a jogada que terminou no gol de Andreas Pereira pela Seleção Brasileira
