Caminhada do Outubro Rosa será realizada por mais um ano - Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 15:18

Petrópolis - Petrópolis já se prepara para a programação do Outubro Rosa 2025, campanha de prevenção ao câncer de mama, organizada pela Prefeitura e a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO). Com o tema “Cuidados Paliativos: cada momento conta, cada gesto importa”, a campanha tem o objetivo de alertar sobre o diagnóstico precoce, tratamento e cuidados com quem enfrenta a doença.

“A campanha do Outubro Rosa é o momento de sensibilizar, informar e incentivar as mulheres a se cuidarem. A detecção precoce do câncer de mama salva vidas”, comentou o prefeito Hingo Hammes.

A programação começa com um simpósio, voltado para profissionais de saúde, que acontece no dia primeiro de outubro, no auditório do Colégio Santa Catharina, e discute o tema “Outubro Rosa e os Cuidados Paliativos: Cuidar é também Amar”. A abertura oficial será no dia quatro de outubro, no Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC) com uma série de ações voltadas para as mulheres. Durante todo o mês de outubro, a Área Técnica de Saúde da Mulher da Secretaria de Saúde, realizará ações para conscientizar e sensibilizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama.

“O Outubro Rosa é um lembrete de que estamos juntas nessa luta, e que a prevenção é a nossa maior aliada para transformar vidas”, destacou a secretária dos Direitos e Políticas para as Mulheres, Rosangela Stumpf.

O secretário de Saúde, Luís Cruzick, destacou ainda a importância das ações do Outubro Rosa para garantir qualidade de vida para as mulheres. “Esse mês nos permite reforçar a importância do autoexame, da mamografia e do acompanhamento médico regular. Cada vida salva é uma vitória”, comentou.

A ações de conscientização também vão acontecer nas unidades de saúde espalhadas pelo município e em instituições parceiras. A tradicional caminhada está marcada para acontecer no dia 25 de outubro, com concentração em frente à Catedral de São Pedro de Alcântara e vai percorrer as principais ruas do Centro Histórico. O encerramento da campanha será no dia 31 de outubro, no Palácio de Cristal, com a realização do Baile Rosa.

“O Outubro Rosa é uma oportunidade para nos unirmos como comunidade. Além do apoio às mulheres, é importante também mobilizar as famílias que formam uma importante rede de apoio e com essa campanha sensibilizamos toda a sociedade”, comentou o presidente da APPO, Sérgio Mattos.

Confira a programação completa:

01/10 - 13h às 17h

Simpósio: “Outubro Rosa e os Cuidados Paliativos: Cuidar é também Amar”

Auditório do Colégio Santa Catharina

(Rua Montecaseros, nº 278 – Centro)

04/10 - 8h às 14h

Abertura oficial do Outubro Rosa

Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC) com oferecimento de serviços de saúde e beleza para as mulheres

04/10 – 8h30 às 16h

Serviços de saúde beleza para as mulheres

Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira

(Rua Santos Dumont, nº 100 – Centro)

18/10 – 8h às 17h

Dia D do Outubro Rosa

Ações nas unidades de saúde do município

24/10 – 19h

Jantar Rosa

Fernando Festas Buffet – Rua José Almeida Amado, 2442 – Caxambu

Ingressos a venda pelo telefone: (24) 99216-4195

25/10 – 14h

Caminhada Outubro Rosa

Concentração na Catedral de São Pedro de Alcântara

(Rua São Pedro de Alcântara, nº 60 - Centro)

26/10 - 13h

Ação com a ONG FNCC

Testes Rápidos, sensibilização e conscientização a população sobre o Câncer de Mama, aplicação de Práticas Integrativas.

Shopping Pátio Petrópolis (Rua Marechal Deodoro – Centro)

29/10 – 8h

Apresentações culturais e palestra

Comdep (Rua General Rondon, nº 400-B – Quitandinha)

31/10 – 15h

Baile Rosa

Palácio de Cristal (Rua Alfredo Pachá, s/nº - Centro)