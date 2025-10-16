Banda Marcial Imperial Petropolitana - Foto: Divulgação/PMP

Banda Marcial Imperial PetropolitanaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 16/10/2025 15:50

Petrópolis - A Banda Marcial Imperial Petropolitana (BMIP) da Escola Municipal Dr. Rubens de Castro, conquistou o Campeonato Estadual de Bandas Marciais 2025, realizado em Silva Jardim, e marcou o retorno do grupo ao topo das competições no estado do Rio de Janeiro. O resultado consolida uma trajetória de evolução que inclui o vice-campeonato estadual e nacional em 2024.

Fundada em março de 1996 na Escola Municipal Vila Felipe, atual Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo, a BMIP nasceu de uma iniciativa da então diretora Eliane Reynaud, com o objetivo de utilizar a música como instrumento de desenvolvimento social e educacional. Desde então, o grupo tornou-se referência no cenário musical estudantil e acumula quase duzentos troféus ao longo de sua história.

Atualmente, a BMIP mantém o lema “Raça, Garra Imperial”, que sintetiza o compromisso de seus integrantes com a disciplina e o aprimoramento técnico.

“Este título é resultado de uma caminhada longa e persistente. Retornamos aos concursos com foco e conquistamos novamente o reconhecimento estadual. Seguimos em preparação para o campeonato nacional, com o mesmo espírito que nos trouxe até aqui”, declarou o comandante da Banda, Juliano Nascimento.

A diretora da escola, Catiane Costalonga Melo, reforça o papel da banda no cotidiano escolar.

“A BMIP envolve toda a comunidade e representa o vínculo entre ensino, arte e cidadania. A cada conquista, reafirmamos a importância da música como ferramenta de transformação e pertencimento".

Com o título estadual, a Banda Marcial Imperial Petropolitana volta suas atenções para o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, que acontecerá em novembro, na cidade de Macaé. A expectativa é repetir o desempenho e colocar Petrópolis no ranking das principais bandas do país.