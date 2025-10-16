Banda Marcial Imperial PetropolitanaFoto: Divulgação/PMP
Banda Marcial Imperial Petropolitana é campeã estadual e se prepara para disputa nacional
Banda existe há quase 30 anos
Obra de contenção é iniciada na Estrada da Saudade
Rua Guilherme Daumas Nunes, no Boa Vista, Estrada da Saudade, está recebendo uma cortina atirantada
Funcionário da Comdep lança livro inspirado no trabalho nos jardins de Petrópolis
"As Aventuras de Godim" fala sobre o trabalho do autor na companhia
Festa de São Pedro de Alcântara celebra o padroeiro de Petrópolis e do Brasil
Programação ocorre entre os dias 16 e 19 de outubro
Orquestra Teatro Imperial realiza concerto especial em homenagem ao Dia dos Professores
Evento acontece no dia 15 de outubro, às 19h30, com repertório que vai do clássico ao rock nacional
Idoso é condenado a 14 anos de prisão por tentar matar ex-companheira em Petrópolis
Crime ocorreu em 2022
