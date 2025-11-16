Local começou a ser monitorado após denúncias - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 16/11/2025 16:39

Petrópolis - A Secretaria de Habitação realizou uma fiscalização, na manhã deste sábado (15), em um terreno destinado à implantação de conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. No local, três homens foram flagrados atuando irregularmente. A área vinha sendo monitorado após denúncias de movimentação suspeita e indícios de tentativa de invasão.

Desde o início da semana, equipes da Secretaria de Habitação já realizavam vistorias no local após sucessivas denúncias. “Nós começamos a receber as primeiras denúncias na terça-feira e intensificamos as fiscalizações para evitar qualquer tentativa de invasão ou uso indevido das áreas destinadas às moradias populares”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Durante a ação deste sábado, os fiscais encontraram três homens realizando limpeza e queima de vegetação no terreno. O secretário de Habitação, Guilherme Moreira, explicou que os envolvidos alegaram ter sido contratados por um terceiro, cuja identidade não souberam informar. “Eles apresentaram uma história controversa, disseram que foram pagos por alguém que não conhecem e estavam sem qualquer documentação. Como já estávamos monitorando o local nos últimos dias, conseguimos localizá-los no momento da ação”.

Com apoio da Guarda Civil Municipal, os três homens foram encaminhados à 105ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento e tiveram as ferramentas verificadas. A Polícia Civil lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência com base no artigo 161, inciso II, do Código Penal, referente a esbulho possessório.