Centro Histórico de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 16/11/2025 16:48

Petrópolis - O feriado estadual do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, na próxima quinta-feira, deve trazer mais um fim de semana prolongado de bom movimento para Petrópolis. Com o ponto facultativo decretado pelo governo do estado e pela prefeitura do Rio de Janeiro na sexta-feira dia 21,, o “feriadão” se estende até o domingo, criando uma oportunidade para o trade turístico da cidade.

Somados, são cerca de 630 mil servidores estaduais e municipais da capital com folga garantida — sem contar profissionais liberais e autônomos que também devem emendar o descanso. O cenário renova o otimismo de hotéis, pousadas, bares, restaurantes e atrativos turísticos de Petrópolis, que vêm mantendo bons índices de visitação ao longo do ano.

“Esses feriados prolongados têm sido muito importantes para o turismo da cidade, especialmente neste período de retomada gradual do fluxo interno de visitantes”, afirma Fabiano Barros, presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB). “Petrópolis é um dos destinos preferidos dos cariocas para escapadas curtas, por reunir charme histórico, natureza, gastronomia e boa estrutura hoteleira a menos de uma hora do Rio.”

O setor espera repetir os bons resultados de feriados anteriores, quando a taxa de ocupação hoteleira ultrapassou 90% em algumas regiões. A expectativa é que Itaipava e o Centro Histórico concentrem o maior número de visitantes, ainda que a charmosa rede hoteleira da cidade se expanda por localidades como Secretário, Posse, Araras e outros pontos.

“Além da proximidade e do clima agradável, o visitante encontra uma agenda cultural variada, atrativos que funcionam plenamente e uma rede gastronômica reconhecida”, completa Fabiano Barros. “Nosso objetivo é garantir que quem vier aproveite o feriado com experiências que despertem o desejo de voltar.”

O PCVB reforça que a cidade está preparada para receber o público com segurança, hospitalidade e diversas opções de lazer para famílias, casais e grupos de amigos — de passeios por palácios e museus a trilhas e visitas às cervejarias artesanais que integram a Rota Cervejeira, passando por esportes ao ar livre, turismo rural e de compras.