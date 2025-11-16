Centro Histórico de PetrópolisFoto: Divulgação
Feriadão da Consciência Negra deve impulsionar o turismo em Petrópolis
Com folga estendida no Rio e no Estado, expectativa é de alta ocupação e bom movimento em hotéis, restaurantes e atrativos da Serra
Queima indevida de vegetação é identificada em terreno do 'Minha Casa, Minha Vida' na Estrada da Saudade
Três homens foram levados para a 105ª DP
Teatro Imperial celebra 2 anos em novembro com programação especial
Com gestão da Natureza Produções, o espaço já recebeu mais de 90 mil pessoas, além de ter criado projetos culturais gratuitos em Petrópolis
Jaguatirica é avistada por guarda-parques em unidade de conservação de Petrópolis
Flagrante foi feito por uma equipe do Inea no Monumento Natural da Serra da Maria Comprida
Família de petropolitana de 2 anos que luta contra leucemia realiza vaquinha para custear tratamento e despesas essenciais
Doações podem ser feitas pela chave PIX (24) 99276-3808
