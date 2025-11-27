Motocicleta apreendida na ação - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/11/2025 18:48

Petrópolis - Uma equipe da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, com o apoio do CProeis, que é o programa de policiamento extra realizado por policiais militares, recuperou, no Centro Histórico, uma motocicleta que havia sido furtada. A ação foi realizada na Rua Doutor Porciúncula, ao lado do Terminal Centro.

Ao se aproximarem da moto, os agentes perceberam que o veículo estava sem placa de identificação. Notando a presença da equipe, o homem que conduzia a moto deixou o veículo e saiu rapidamente do local. Após consulta aos sistemas, foi confirmado que se tratava de uma motocicleta furtada.



A moto foi levada para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro.