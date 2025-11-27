'Fascinante Natal' - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 19:21

Petrópolis - No clima de celebração de uma das maiores festas do ano, o Teatro Imperial, em Petrópolis, apresenta no dia 17 de dezembro, às 20h, o show “Fascinante Natal”, que reúne notáveis nomes do Teatro Musical. Na apresentação, Sabrina Korgut, Jules Vandystad, Analu Pimenta e Fabrício Negri, vão contar com a participação da Orquestra do Teatro Imperial, além da participação do Coral dos Anjos, composto por pessoas com deficiência.

“É um show que vai além de uma apresentação artística, pois queremos celebrar junto ao público simbolismos do Natal como o amor, a comunhão e a integração social”, afirma Sabrina Korgut.

Reunindo canções clássicas de natal do cancioneiro popular, o show também faz parte da programação do já consolidado Natal Imperial, que movimenta o interior do Rio de Janeiro no fim do ano. E também traz para o palco, a cultura natalina de outros países, numa apresentação que tem como meta, atrair petropolitanos e turistas. A apresentação vai contar com acessibilidade em libras, arrecadação de alimentos e ingressos a preços populares, favorecendo a democratização do acesso, a formação de novos públicos, o entretenimento e o lazer.

“Fascinante Natal é um espetáculo para aquecer o coração. Nosso objetivo aqui é combinar as belas vozes do teatro musical com o repertório de maior memória afetiva que existe, o natalino. Os arranjos passeiam pelo jazz norte americano, ritmos brasileiros e clássicos da natividade. Como o próprio título diz, é um espetáculo fascinante”, diz Jules Vandystad, cantor, arranjador e diretor musical do projeto.

O projeto que faz parte do edital “Fluxos Fluminenses” é apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc. A idealização e produção é da Natureza Produções.