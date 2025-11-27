Indivíduo foi levado para a 105ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 19:27 | Atualizado 27/11/2025 19:27

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (27), agentes do Segurança Presente realizaram a prisão de um homem de 24 anos, na Rua Dr. Hélio Bittencourt, no Centro de Petrópolis, após constatação de mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O mandado havia sido expedido em agosto deste ano.

Segundo a equipe, o homem demonstrou intenso nervosismo ao perceber a aproximação dos policiais. Sendo assim, foi realizada a abordagem, seguida de busca pessoal e revista em sua mochila, não sendo encontrado nenhum material ilícito.

Por conta do seu extremo nervosismo e como o abordado não portava documento de identificação, foi efetuada consulta nominal ao sistema, e na checagem, constatou-se a existência do mandado de prisão.

O indivíduo foi imediatamente conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Em seu nome já constavam anotações criminais sendo uma delas por roubo e outra também por tráfico de drogas, constavam também dois endereços anteriores de Petrópolis e o mais recente em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.