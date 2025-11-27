Indivíduo foi levado para a 105ª DPFoto: Divulgação
Foragido por tráfico de drogas é preso pelo Segurança Presente no Centro
Indivíduo possuía algumas outras anotações criminais
Show 'Fascinante Natal' reúne grandes nomes do teatro musical em apresentação única no Teatro Imperial
Apresentação será no dia 17 de dezembro
Moto furtada é recuperada no Centro Histórico
Apreensão foi realizada ao lado do Terminal Centro
Catedral de Petrópolis celebra 100 anos com programação especial e homenagem a Dom Pedro II
Evento contará com missa solene, inauguração de monumento comemorativo, exposição fotográfica e atrações culturais até 14 de dezembro
Procon Petrópolis divulga orientações para a Black Friday
Black Friday é na próxima sexta-feira
Mulher é presa por abandono de incapaz em Petrópolis
Crianças ficaram sozinhas por mais de 12 horas em casa
