Carmen Lúcia estará no Flipetrópolis - Foto: STF

Publicado 27/11/2025 20:07

Petrópolis - Nesta sexta-feira (28), segundo dia do 2º Festival Literário Internacional de Petrópolis - Flipetrópolis - , tem como destaque a presença da ministra Cármen Lúcia, que participa, às 20h, da mesa “As Mulheres na Via-Mão da História” ao lado de Ana Maria Machado, Flávia Oliveira e Lívia Sant’Anna Vaz. Logo em seguida, às 21h, o Festival apresenta a entrega do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano 2025 à escritora Sueli Carneiro, em cerimônia da União Brasileira de Escritores (EBE-SP), coordenada por Ricardo Ramos Filho, com mestre de cerimônias Jamil Chade, oratória de Flávia Oliveira e falas de Conceição Evaristo e Míriam Leitão, autoras que receberam o prêmio nas duas últimas edições.

A programação do dia inclui ainda mesas com Clarisse Escorel, Estevão Ribeiro e Ricardo Ramos Filho, às 17h, discutindo “Conto e Crônica: gêneros-raiz da literatura brasileira”; com Eduardo Giannetti, Sérgio Abranches e Jamil Chade, às 18h, sobre “Futuridades, Finitude e Ficção — Entre a Imortalidade e o Colapso”; e com Ana Paula Araújo, Jamil Chade e Sérgio Abranches, às 19h, debatendo “A Voz dos Agredidos: Jornalismo e Literatura como Ferramentas de Conscientização”. Na parte da manhã, entre 8h30 e 10h30, o Palácio de Cristal também recebe uma agenda especialmente dedicada às crianças, além de uma programação contínua com autores locais, entre 14h e 17h, reforçando o caráter plural e comunitário do festival.



A 2ª edição do Flipetrópolis acontece de 27 a 30 de novembro, quinta-feira a domingo, no Palácio de Cristal, e tem como tema “Literatura, Encruzilhada e Arte”. A curadoria é de Afonso Borges e Sérgio Abranches e os curadores locais são Gustavo Grandinetti e Marcelo Fernandes. O evento apresenta mais de 70 autores na programação, cerca de 300 lançamentos de autores que se inscreveram para lançarem suas obras, prêmio de redação e de desenho, oficinas e feira de gastronomia Deguste. O Autor Homenageado é o Antônio Torres, romancista consagrado e membro da Academia Petropolitana de Letras e da Academia Brasileira de Letras. E o patrono é Alceu Amoroso Lima (1893–1983), intelectual, crítico literário e humanista.



Realizado graças à Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, o 2.º Flipetrópolis tem o Patrocínio Máster da GE Aerospace e o apoio da Zeiss, da Caixa, da Academia Petropolitana de Letras, do Ipeafro e da Prefeitura de Petrópolis. Parceria de Mídia: Amado Mundo. Todas as atividades são gratuitas, acessíveis, com Libras, audiodescrição e transmissão on-line via Youtube @flipetropolis.



Confira, a seguir, a programação completa do 2º Flipetrópolis nesta sexta-feira:



Programação infantojuvenil



8h30: Rafael Nolli e Cris Ferreira / Público: 6 a 10 anos - Local: Auditório



9h30: Marina Bastos / Público: de 5 a 9 anos - Local: Auditório



10h30: Silvana Huguenin - Contação de História / Público: até 10 anos - Local: Auditório



Programação local



14h: Denilson C. Araújo, Sandra Britto, Julia Barandier, Luciana Chardelli e Lúcio Gil (Mediação) - Tema: Fazer ficção hoje/ Local: Auditório



15h: Linda Feitoza, Drica Madeira e Ivone Sol (Mediação) - Tema: Clube Leia Mulheres - Petrópolis / Local: Auditório



16h: Chistiane Michelin, Christovam Chevalier, Pedro Drummond (em vídeo) e Marcelo J. Fernandes (Mediação) - O legado drummondiano em "Nova Antologia Poética Pedra Natal” / Local: Auditório



16h40: Cleber Alves - Tema: 100 anos da Academia Petropolitana de Letras - memória e registro/ Local: Auditório



Programação nacional/internacional



17h: Clarisse Escorel, Estevão Ribeiro e Ricardo Ramos Filho (Mediação) - Tema: Conto e Crônica: gêneros-raiz da literatura brasileira/ Local: Auditório



18h: Eduardo Giannetti, Sérgio Abranches e Jamil Chade (Mediação) - Tema: Futuridades, Finitude e Ficção — Entre a Imortalidade e o Colapso/ Local: Auditório



19h: Ana Paula Araújo, Jamil Chade e Sérgio Abranches (Mediação) - Tema: A Voz dos Agredidos: Jornalismo e Literatura como Ferramentas de Conscientização/ Local: Auditório



20h: Ana Maria Machado, Flávia Oliveira, Lívia Sant’Anna Vaz e Cármen Lúcia - Tema: As Mulheres na Via-Mão da História/ Local: Auditório



21h: Entrega do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano 2025 UBE-SP - Coordenação: Ricardo Ramos Filho (UBE) Mestre de Cerimônias: Jamil Chade Oradora: Flávia Oliveira Falas: Conceição Evaristo, Míriam Leitão e Sueli Carneiro / Local: Auditório