Caminhada será no dia 31 de outubroFoto: Divulgação/APPO
“Estamos organizando todos os detalhes para fazer com que a caminhada seja mais uma linda festa de prevenção e cuidado, com toda a segurança e o conforto para nossas vitoriosas, amigas e amigos que estiverem presentes. E uma dessas medidas é a distribuição de água. Quem puder, a gente pede que leve seus copos, pois o número que teremos é limitado. Mas a hidratação está garantida durante todo o percurso, pensando no bem-estar de quem estiver conosco”, diz a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.
Neste ano, a concentração será às 13h, saindo da Catedral São Pedro de Alcântara e seguindo o tradicional percurso pela Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Doutor Nelson de Sá Earp, Praça da Liberdade, Avenida Koeler, até chegar à Prefeitura de Petrópolis, onde haverá o encerramento.
“Neste ano estamos realizando diversas atividades. A nossa abertura foi no Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro, no início do mês, local importante para o cuidado dos nossos pacientes; depois participamos de um simpósio sobre a saúde da mulher; e outras atividades estão agendadas, como rodas de conversa em diversas empresas, postos de saúde e instituições e o Baile Rosa, organizado pela Silvana Coelho em parceria com a APPO, no próximo dia 16. O Outubro Rosa ganha a cidade assim, com a participação e a colaboração de todos!”, disse Ana Cristina.
Ação no Centro Cultural Estação Nogueira
A programação inclui atividades voltadas à saúde do corpo, saúde bucal, nutrição, saúde mental e espiritual, além de oficinas para as crianças e sorteios. Às 10h, o público poderá participar de uma roda de conversa com a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, com foco na conscientização e na importância do cuidado com a saúde.
Para participar dos sorteios, os visitantes devem levar dois quilos de alimentos não perecíveis. As 100 primeiras pessoas que chegarem ao evento também receberão uma camisa do Outubro Rosa.
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