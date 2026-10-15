Caminhada será no dia 31 de outubro - Foto: Divulgação/APPO

Caminhada será no dia 31 de outubroFoto: Divulgação/APPO

Publicado 15/10/2026 14:01 | Atualizado 15/10/2026 14:04





“Estamos organizando todos os detalhes para fazer com que a caminhada seja mais uma linda festa de prevenção e cuidado, com toda a segurança e o conforto para nossas vitoriosas, amigas e amigos que estiverem presentes. E uma dessas medidas é a distribuição de água. Quem puder, a gente pede que leve seus copos, pois o número que teremos é limitado. Mas a hidratação está garantida durante todo o percurso, pensando no bem-estar de quem estiver conosco”, diz a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.



Neste ano, a concentração será às 13h, saindo da Catedral São Pedro de Alcântara e seguindo o tradicional percurso pela Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Doutor Nelson de Sá Earp, Praça da Liberdade, Avenida Koeler, até chegar à Prefeitura de Petrópolis, onde haverá o encerramento.



“Neste ano estamos realizando diversas atividades. A nossa abertura foi no Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro, no início do mês, local importante para o cuidado dos nossos pacientes; depois participamos de um simpósio sobre a saúde da mulher; e outras atividades estão agendadas, como rodas de conversa em diversas empresas, postos de saúde e instituições e o Baile Rosa, organizado pela Silvana Coelho em parceria com a APPO, no próximo dia 16. O Outubro Rosa ganha a cidade assim, com a participação e a colaboração de todos!”, disse Ana Cristina. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos ( APPO ), em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, está cuidando dos preparativos finais para a caminhada do Outubro Rosa, que fecha a programação da tradicional campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama na cidade. E quem for à caminhada não precisa se preocupar com a hidratação: a Águas do Imperador, que irá distribuir água gratuitamente durante todo o seu percurso. Os Supermercados Bramil doaram 1,8 mil copos descartáveis.“Estamos organizando todos os detalhes para fazer com que a caminhada seja mais uma linda festa de prevenção e cuidado, com toda a segurança e o conforto para nossas vitoriosas, amigas e amigos que estiverem presentes. E uma dessas medidas é a distribuição de água. Quem puder, a gente pede que leve seus copos, pois o número que teremos é limitado. Mas a hidratação está garantida durante todo o percurso, pensando no bem-estar de quem estiver conosco”, diz a vice-presidente voluntária da APPO, Ana Cristina Mattos.Neste ano, a concentração será às 13h, saindo da Catedral São Pedro de Alcântara e seguindo o tradicional percurso pela Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Doutor Nelson de Sá Earp, Praça da Liberdade, Avenida Koeler, até chegar à Prefeitura de Petrópolis, onde haverá o encerramento.“Neste ano estamos realizando diversas atividades. A nossa abertura foi no Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro, no início do mês, local importante para o cuidado dos nossos pacientes; depois participamos de um simpósio sobre a saúde da mulher; e outras atividades estão agendadas, como rodas de conversa em diversas empresas, postos de saúde e instituições e o Baile Rosa, organizado pela Silvana Coelho em parceria com a APPO, no próximo dia 16. O Outubro Rosa ganha a cidade assim, com a participação e a colaboração de todos!”, disse Ana Cristina.

Ação no Centro Cultural Estação Nogueira

A Prefeitura realiza neste sábado (17) a 2ª edição do Estação Ativa no Outubro Rosa no Centro Cultural Estação Nogueira. A ação em conjunto com a APPO é uma iniciativa voltada à promoção da saúde, da prevenção e do bem-estar de toda a família. O evento acontece das 10h às 17h, e tem a parceria do Encontro Saúde e Bem-Estar e da Igreja Adventista do Sétimo Dia.



A programação inclui atividades voltadas à saúde do corpo, saúde bucal, nutrição, saúde mental e espiritual, além de oficinas para as crianças e sorteios. Às 10h, o público poderá participar de uma roda de conversa com a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, com foco na conscientização e na importância do cuidado com a saúde.



Para participar dos sorteios, os visitantes devem levar dois quilos de alimentos não perecíveis. As 100 primeiras pessoas que chegarem ao evento também receberão uma camisa do Outubro Rosa.