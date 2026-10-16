Dia do Comerciário é na próxima segunda-feiraFoto: Divulgação/CDL
Comércio de Petrópolis se prepara para fim de semana de compras antes do Dia do Comerciário
Com lojas fechadas na segunda-feira (19), expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas é de movimento concentrado no sábado e no domingo
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Caminhada do Outubro Rosa será no final do mês em Petrópolis
Evento de encerramento da campanha, que acontece no dia 31, terá distribuição gratuita de água e saída da Catedral São Pedro de Alcântara
Petrópolis sedia o maior encontro de empreendedorismo jovem do Rio de Janeiro
Patrocinado pelo Sebrae Rio e promovido pela Rio Júnior, evento reúne cerca de 430 jovens empresários, estimulando a economia local, a formação de lideranças
Festa de dez anos da Vira-Mundo leva mais de 800 pessoas ao Brejal
Aniversário do Instituto reuniu 30 atividades gratuitas, entre esporte, oficinas, shows e homenagem à família Katsumoto
MPF recomenda restabelecimento de sinalização na subida da Serra de Petrópolis
Linha fina: Vistoria identificou falta de demarcação após obras no pavimento; concessionária deve instalar pintura provisória, tachões refletivos e sinalização definitiva
Cefet Petrópolis promove evento com cerca de 100 atividades gratuitas e abertas ao público
Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex) acontece de 20 a 22 de outubro, na sede da instituição, que fica na Rua do Imperador, 971, no Centro
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