Dia do Comerciário é na próxima segunda-feira - Foto: Divulgação/CDL

Dia do Comerciário é na próxima segunda-feiraFoto: Divulgação/CDL

Publicado 16/10/2026 15:56

O fim de semana será uma boa oportunidade para quem deseja antecipar as compras em Petrópolis. Segunda-feira (19), o comércio estará fechado em comemoração ao Dia do Comerciário, data dedicada aos profissionais que fazem o varejo acontecer diariamente. Com a pausa prevista no calendário, que também coincide com o Dia de São Pedro de Alcântara, feriado municipal, lojistas e consumidores se organizam para aproveitar o sábado e o domingo, mantendo o ritmo das atividades comerciais e conciliando as compras com o merecido descanso dos trabalhadores.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, o fim de semana que antecede a data costuma ganhar importância no calendário do varejo. A proximidade da segunda-feira leva parte dos consumidores a antecipar as compras de rotina, enquanto a presença de turistas na cidade também contribui para movimentar as lojas e os principais polos comerciais.

Para o presidente da CDL Petrópolis, a data é uma oportunidade de reconhecer o papel dos profissionais e destacar a capacidade de organização do setor. “O Dia do Comerciário é uma data importante, que valoriza os profissionais responsáveis por fazer o comércio acontecer todos os dias. O varejo faz parte da dinâmica da cidade e sabe se organizar diante do calendário. A preparação das lojas e a antecipação das compras ajudam a aproveitar melhor o movimento do fim de semana, permitindo que os consumidores se programem e que os comerciários tenham seu dia de descanso”, afirma Cláudio Mohammad.

A preparação começa antes mesmo da chegada do fim de semana, com a organização dos estoques, das vitrines e do atendimento. A iniciativa ajuda os estabelecimentos a receber o público com comodidade e a aproveitar o potencial de consumo dos dois dias, em um período que também favorece a circulação de moradores e visitantes pelos corredores comerciais da cidade.

A CDL Petrópolis lembra que o funcionamento do comércio de Petrópolis aos domingos é autorizado, desde que as empresas assinem um Termo de Adesão junto aos sindicatos patronal e dos empregados. O acordo coletivo protege o trabalhador garantindo folga compensatória e obriga uma escala de revezamento para o trabalho nesses dias. Já no Dia do Comerciário a regra é de 100% de lojas fechadas, sem opção de acordo.

“Nossa recomendação é que os consumidores se programem com antecedência e consultem os horários de funcionamento das lojas e dos diferentes polos comerciais ao longo do fim de semana. Assim, é possível fazer as compras com tranquilidade e aproveitar a cidade, respeitando o calendário de descanso dos profissionais do setor”, aponta Cláudio Mohammad.