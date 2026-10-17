Turistas no Palácio Quitandinha - Foto: Divulgação/PC&VB

Turistas no Palácio QuitandinhaFoto: Divulgação/PC&VB

Publicado 17/10/2026 19:05

Viajar para longe já não é necessariamente sinônimo de descansar. Em um cenário de agendas aceleradas, deslocamentos longos e excesso de estímulos, o turismo de proximidade ganha espaço como alternativa para quem quer sair da rotina sem transformar a viagem em outra fonte de cansaço. É uma tendência que encontra em Petrópolis um destino natural: perto dos grandes mercados emissores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com natureza, gastronomia, cultura, compras e hotelaria capazes de compor experiências de curta duração durante todo o ano.

O movimento aparece no Relatório de Tendências Globais da Marriott International para 2027. Uma das maiores empresas de hotelaria do mundo, com mais de nove mil hotéis e resorts em mais de 140 países, a Marriott reúne em suas operações e em seu programa global de fidelidade uma ampla base de viajantes. Por isso, seus levantamentos de comportamento ajudam a identificar movimentos que podem orientar o mercado turístico internacional.

Segundo o relatório, 90% dos viajantes consideram as férias um investimento direto em saúde mental. Para 27%, o maior luxo é ter tempo livre, sem compromissos rígidos, enquanto 83% preferem buscar experiências de nível mundial mais perto de casa, evitando o desgaste provocado por voos longos e deslocamentos complexos.

Para o Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PC&VB), os números reforçam uma oportunidade já identificada pelo trade turístico local: transformar a proximidade com grandes centros urbanos em uma vantagem competitiva e estimular estadias ao longo de todas as estações.

“Existe uma mudança importante no comportamento do viajante. Ele continua querendo experiências especiais, mas não necessariamente precisa ir para muito longe para encontrá-las. Petrópolis consegue oferecer natureza, gastronomia, cultura, compras e hospitalidade em uma viagem curta, o que atende justamente a essa busca por descompressão e bem-estar”, afirma o presidente do PC&VB, Fabiano Barros.

A estratégia passa também por fazer com que a viagem à serra deixe de estar associada apenas ao inverno. Para isso, o PC&VB tem expectativa do anúncio, com antecedência, do calendário de eventos 2027 distribuídos pelas quatro estações. A prática, adotada pelo governo municipal, amplia a previsibilidade do destino e cria motivos concretos para a visita em diferentes períodos do ano.

Para o setor, um calendário estruturado permite que hotéis, pousadas, restaurantes, agências e demais empresas do trade planejem ações com antecedência, criem pacotes e comuniquem experiências específicas para diferentes públicos. O objetivo é reduzir a concentração do movimento nos meses tradicionalmente mais procurados e estimular uma ocupação mais equilibrada.

“A proximidade é uma vantagem, mas ela precisa estar acompanhada de oferta e de previsibilidade. Quando o visitante sabe que encontrará uma programação interessante, uma boa experiência gastronômica, atividades de natureza ou um evento cultural, fica mais fácil transformar uma viagem espontânea em uma decisão de viagem”, explica Fabiano.

A tendência também amplia o potencial dos distritos e dos diferentes segmentos que compõem a oferta turística de Petrópolis. Para quem busca uma pausa de poucos dias, a cidade reúne alternativas que vão do ecoturismo e dos circuitos de natureza à gastronomia, à cultura, às compras e ao turismo de experiência, permitindo combinar diferentes atividades em uma mesma estadia.

O desafio, segundo o PC&VB, é garantir que a infraestrutura acompanhe esse potencial. A experiência de um turista que chega de carro ou ônibus começa antes mesmo de entrar no hotel e depende de condições adequadas de mobilidade, acessibilidade, conectividade e sinalização turística.

“O turista de proximidade pode decidir viajar com muito menos antecedência e também pode escolher outro destino com a mesma rapidez. Por isso, precisamos garantir uma experiência fluida desde a chegada. Mobilidade, acessibilidade, conectividade e sinalização são fundamentais para que a vantagem de estarmos perto dos grandes mercados se transforme efetivamente em mais visitantes e mais permanência na cidade”, analisa Fabiano Barros.