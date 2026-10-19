Campanha terá testagem gratuita para hepatite Tipo C - Foto: Divulgação/Gruparj

Campanha terá testagem gratuita para hepatite Tipo CFoto: Divulgação/Gruparj

Publicado 19/10/2026 16:02





A campanha é uma ação realizada em referência ao Dia Mundial de Conscientização da Osteoporose, 20 de outubro, e tem como objetivo oferecer informação, estimular a prevenção e identificação precoce da doença.



A osteoporose faz com que os ossos fiquem mais fracos, aumentando o risco de fraturas. Como a osteoporose costuma não dar sintomas nos primeiros estágios, o diagnóstico costuma acontecer só depois de uma fratura ou de outra complicação. Por isso, A avaliação preventiva e o acompanhamento da saúde ajudam a identificar os fatores de risco e indicar o tratamento correto.



Para a presidente do Instituto Gruparj Petrópolis, Dra. Wanda Heloisa Ferreira, a campanha é realizada para oferecer acesso da população aos exames de rastreamento. “O Gruparj Petrópolis realiza essa campanha todos os anos para dar à população acesso ao exame de rastreamento da osteoporose. Nosso objetivo é contribuir para o diagnóstico precoce, diminuindo o tempo de inicio do tratamento. O trabalho de educação em saúde que realizamos na instituição visa incentivar as pessoas a buscarem cuidado antes que surjam as primeiras complicações. Esse é o principal motivo da campanha.” afirmou.



Entre os serviços oferecidos está a ultrassonometria de calcâneo, exame gratuito que utiliza ultrassom para avaliar características ósseas e auxiliar na identificação de pessoas com possível risco de osteoporose. O procedimento é rápido, indolor e tem resultado disponibilizado na hora.



A programação também inclui testagem gratuita para hepatite C, realizada por meio de uma pequena coleta de sangue na ponta do dedo. O resultado fica disponível em aproximadamente 15 minutos. Nos casos positivos, a equipe fará o encaminhamento imediato para acompanhamento.



O público poderá participar de sessões de alongamento, atividades voltadas ao bem-estar e ações de orientação em saúde. A campanha contará ainda com um Polo de Vacinação para atualização da caderneta. Estarão disponíveis as vacinas dT, tríplice viral, febre amarela, hepatite B, dTpa para gestantes, influenza, COVID-19 para pessoas a partir de 12 anos e HPV para jovens de 9 a 19 anos, conforme os critérios e as recomendações do calendário de vacinação. O Instituto Gruparj Petrópolis vai realizar, nos dias 22 e 23 de outubro, das 9h das 16h30, a Campanha de Conscientização da Osteoporose , com exames gratuitos, vacinação e atividades de orientação em saúde. A ação será aberta ao público na Rua Monsenhor Bacelar, 589, no Centro de Petrópolis. Não é necessário agendamento prévio.A campanha é uma ação realizada em referência ao Dia Mundial de Conscientização da Osteoporose, 20 de outubro, e tem como objetivo oferecer informação, estimular a prevenção e identificação precoce da doença.A osteoporose faz com que os ossos fiquem mais fracos, aumentando o risco de fraturas. Como a osteoporose costuma não dar sintomas nos primeiros estágios, o diagnóstico costuma acontecer só depois de uma fratura ou de outra complicação. Por isso, A avaliação preventiva e o acompanhamento da saúde ajudam a identificar os fatores de risco e indicar o tratamento correto.Para a presidente do Instituto Gruparj Petrópolis, Dra. Wanda Heloisa Ferreira, a campanha é realizada para oferecer acesso da população aos exames de rastreamento. “O Gruparj Petrópolis realiza essa campanha todos os anos para dar à população acesso ao exame de rastreamento da osteoporose. Nosso objetivo é contribuir para o diagnóstico precoce, diminuindo o tempo de inicio do tratamento. O trabalho de educação em saúde que realizamos na instituição visa incentivar as pessoas a buscarem cuidado antes que surjam as primeiras complicações. Esse é o principal motivo da campanha.” afirmou.Entre os serviços oferecidos está a ultrassonometria de calcâneo, exame gratuito que utiliza ultrassom para avaliar características ósseas e auxiliar na identificação de pessoas com possível risco de osteoporose. O procedimento é rápido, indolor e tem resultado disponibilizado na hora.A programação também inclui testagem gratuita para hepatite C, realizada por meio de uma pequena coleta de sangue na ponta do dedo. O resultado fica disponível em aproximadamente 15 minutos. Nos casos positivos, a equipe fará o encaminhamento imediato para acompanhamento.O público poderá participar de sessões de alongamento, atividades voltadas ao bem-estar e ações de orientação em saúde. A campanha contará ainda com um Polo de Vacinação para atualização da caderneta. Estarão disponíveis as vacinas dT, tríplice viral, febre amarela, hepatite B, dTpa para gestantes, influenza, COVID-19 para pessoas a partir de 12 anos e HPV para jovens de 9 a 19 anos, conforme os critérios e as recomendações do calendário de vacinação.

Instituto Gruparj

O Instituto Gruparj Petrópolis completou 25 anos cumprindo sua missão: educar e mobilizar a sociedade para a importância da prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação precoce das doenças reumáticas, por meio da educação em saúde, em todo o território nacional.



O Grupo de Pacientes Artríticos do Rio de Janeiro em Petrópolis foi fundado em 14 de julho de 2001 com o apoio da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, que em 1998 realizou o 1º Fórum para Leigos sobre Reumatismo no Rio de Janeiro. Na ocasião, os reumatologistas observaram a falta de conhecimento da população sobre as doenças reumáticas. Desde então, o Gruparj trabalha para atender às necessidades e interesses das pessoas com doenças reumáticas, em especial a Artrite Reumatoide.



A instituição tem por finalidade: promover assistência, por meio da informação, educação e apoio a pessoas portadoras de doenças reumáticas e afins; habilitar e reabilitar pessoas portadoras de limitação funcional para o mercado de trabalho; promover a integração do paciente reumático à sociedade; dar atendimento multidisciplinar aos portadores de doenças reumáticas. Segundo a presidente do Gruparj Petrópolis, Dra. Wanda Heloisa, o objetivo do trabalho realizado pela instituição é "focar na educação para a saúde e na qualidade de vida".



Em seu plano de ação, o Instituto tem como principais atividades: palestras, congressos, oficinas de reabilitação ocupacional por meio da arte (pintura), atendimento médico, psicológico e fisioterapêutico, que ajudam a cumprir sua missão. Para isso, conta com a efetiva colaboração de médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e corporais, psicólogos, nutricionistas e arte terapeutas, além de assistentes sociais e jornalistas. Eles desenvolvem trabalhos interdisciplinares, atendendo à programação que otimiza a reabilitação física, emocional e social das pessoas com doenças reumáticas.



Nos últimos anos, o Instituto Gruparj Petrópolis ampliou seu trabalho educativo ministrando o Curso de Educação em Saúde para Portadores de Artrites em várias cidades do Brasil e um curso em Portugal, disponibilizando-o também em sua plataforma online. Atualmente, oferece o curso de Capacitação em Doenças Crônicas para os profissionais da atenção básica de Petrópolis, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.



Atualmente, conta com 2.100 associados, 15 atividades e projetos, 65 Cursos de Educação em Saúde realizados e 25 edições do Encontro Médico Social sobre Doenças Reumáticas, somando um alcance direto e indireto de 30 mil pessoas.