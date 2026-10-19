Mais de 20 crianças já ganharam óculos de grauFoto: Divulgação/IVS
Campanha solidária distribui óculos a alunos em Petrópolis
Com exames e entrega de óculos, projeto busca solucionar alterações de visão que afetam o rendimento infantil
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Instituto Gruparj promove campanha contra a osteoporose em Petrópolis
Ação nos dias 22 e 23 de outubro terá exames gratuitos, testagem para hepatite C e vacinação, sem necessidade de agendamento
Petrópolis aposta no turismo intrarregional para consolidar fluxo de visitantes em 2027
Pesquisas indicam forte preferência por viagens de curta distância focadas em bem-estar; PC&VB destaca infraestrutura para captar viajantes do RJ, MG e SP
MPRJ cobra reformas e melhorias no Pronto Socorro do Alto da Serra, em Petrópolis
Ação pede plano de adequação em até 30 dias, conclusão das obras em 180 dias e aquisição de equipamentos para a unidade
Comércio de Petrópolis se prepara para fim de semana de compras antes do Dia do Comerciário
Com lojas fechadas na segunda-feira (19), expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas é de movimento concentrado no sábado e no domingo
Caminhada do Outubro Rosa será no final do mês em Petrópolis
Evento de encerramento da campanha, que acontece no dia 31, terá distribuição gratuita de água e saída da Catedral São Pedro de Alcântara
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