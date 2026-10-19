Mais de 20 crianças já ganharam óculos de grauFoto: Divulgação/IVS

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Enzo Gabriel
Por trás de notas baixas ou do desinteresse em sala de aula, escondem-se muitas vezes vilões silenciosos: os problemas de visão. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), são 23 milhões de crianças em idade escolar com alterações visuais não tratadas em todo o país. E mudar essa história virou um compromisso do Instituto Visão Solidária (IVS).
Em Petrópolis, o IVS criou o projeto Criança de Visão com o objetivo de levar saúde visual a estudantes em situação de vulnerabilidade e, em parceria com o Educandário Terra Santa, 20 crianças da cidade já passaram por exames de vista e ganharam óculos de grau.
A iniciativa integra uma mobilização nacional do IVS, realizada em outubro, mês em que se comemora o Dia das Crianças, com a meta de doar 2 mil óculos em todo o Brasil. “O IVS Petrópolis faz doações ao longo de todo o ano, mas outubro tem um significado especial, é o mês de celebrar com as crianças, que são o futuro do nosso país. Por isso, entendemos que era o momento perfeito para dar um alcance nacional a essa campanha”, disse Bruno Pereira Macedo, proprietário do Instituto Visão Solidária em Petrópolis.
Mais do que doar óculos, a campanha aproxima a saúde visual de famílias que enfrentam dificuldades financeiras para acessar o atendimento básico. A iniciativa acompanha os estudantes em cada etapa, desde a triagem na escola até a consulta com o oftalmologista e a entrega dos óculos sob medida. “É importante quebrar esse ciclo, até porque as dificuldades para enxergar de uma criança podem interferir diretamente na disposição dela no dia a dia. Ler um livro, acompanhar o que está escrito no quadro ou fazer as atividades escolares se tornam desafios que muitas vezes são confundidos com desatenção”, completou Bruno.
Com o fim desta etapa em Petrópolis, a campanha nacional do IVS segue com o atendimento até o final de outubro. Na cidade, a unidade dá sequência ao seu cronograma mensal de doações, que vai ter novos contemplados no mês de novembro. Quem desejar entender os critérios de participação ou indicar crianças pode consultar a equipe pelo Instagram @ivs.petropolis ou ir até a loja, localizada na Rua Paulo Barbosa, 234 - Centro.
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