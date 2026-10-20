Centro Cultural Sesc Quitandinha irá sediar o evento - Foto: Divulgação/Sesc RJ

Centro Cultural Sesc Quitandinha irá sediar o eventoFoto: Divulgação/Sesc RJ

Publicado 20/10/2026 14:22





A realização do festival integra uma nova etapa da atuação do Sesc RJ no segmento cinematográfico. A instituição prevê inaugurar, no início de 2027, sua primeira sala de cinema no estado, também no Centro Cultural Sesc Quitandinha. O espaço deverá funcionar como um ponto de exibição e troca de experiências, aproximando o público de produções brasileiras e internacionais e de diferentes linguagens do audiovisual.



O projeto está estruturado em três frentes: fruição, formação e fomento. A proposta é ampliar o acesso a obras que nem sempre encontram espaço nos circuitos comerciais, incentivar a reflexão sobre o cinema e criar oportunidades de intercâmbio entre profissionais, contribuindo para a circulação de filmes e o desenvolvimento da cadeia cinematográfica. Petrópolis receberá, entre os dias 22 e 29 de maio de 2027, a primeira edição do Festival Sesc de Cinema – Petrópolis. O evento será realizado no Centro Cultural Sesc Quitandinha e contará com oito dias de programação dedicada à exibição de filmes, à formação de público e ao fortalecimento do setor audiovisual. A iniciativa prevê a apresentação de cerca de 40 produções, distribuídas em cinco mostras, além de debates, oficinas, encontros entre realizadores e rodadas de negócios. A abertura das inscrições para três das categorias está marcada para esta quinta-feira (22).A realização do festival integra uma nova etapa da atuação do Sesc RJ no segmento cinematográfico. A instituição prevê inaugurar, no início de 2027, sua primeira sala de cinema no estado, também no Centro Cultural Sesc Quitandinha. O espaço deverá funcionar como um ponto de exibição e troca de experiências, aproximando o público de produções brasileiras e internacionais e de diferentes linguagens do audiovisual.O projeto está estruturado em três frentes: fruição, formação e fomento. A proposta é ampliar o acesso a obras que nem sempre encontram espaço nos circuitos comerciais, incentivar a reflexão sobre o cinema e criar oportunidades de intercâmbio entre profissionais, contribuindo para a circulação de filmes e o desenvolvimento da cadeia cinematográfica.

Inscrições para três mostras começam em outubro





De caráter competitivo, a Mostra Andança será destinada a filmes brasileiros de curta, média e longa-metragem, de todos os gêneros, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2025. Já a Mostra Olhar Fluminense terá como foco a produção audiovisual realizada no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos no território e à diversidade de realizadores e contextos da cinematografia estadual.



A terceira categoria com inscrições abertas será a Mostra Mirada Infanto-juvenil, voltada a produções destinadas às crianças e aos jovens. A proposta é valorizar filmes que dialoguem com esse público e contribuam para a formação de espectadores, considerando também as relações entre crianças, jovens, suas famílias e as diferentes maneiras de compreender e representar o mundo por meio do cinema. Os realizadores interessados poderão inscrever seus filmes nas mostras Andança, Olhar Fluminense e Mirada Infanto-juvenil entre 22 de outubro e 22 de novembro de 2026. As candidaturas serão recebidas pela plataforma do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar . A seleção ficará a cargo de uma comissão, que avaliará as produções de acordo com os critérios definidos para cada categoria.De caráter competitivo, a Mostra Andança será destinada a filmes brasileiros de curta, média e longa-metragem, de todos os gêneros, finalizados a partir de 1º de janeiro de 2025. Já a Mostra Olhar Fluminense terá como foco a produção audiovisual realizada no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos no território e à diversidade de realizadores e contextos da cinematografia estadual.A terceira categoria com inscrições abertas será a Mostra Mirada Infanto-juvenil, voltada a produções destinadas às crianças e aos jovens. A proposta é valorizar filmes que dialoguem com esse público e contribuam para a formação de espectadores, considerando também as relações entre crianças, jovens, suas famílias e as diferentes maneiras de compreender e representar o mundo por meio do cinema.

Festival terá cinco mostras e atividades formativas

Além das três categorias abertas a inscrições, a programação contará com a Mostra Mergulho Internacional, dedicada a retrospectivas de realizadores e panoramas cinematográficos de países e regiões, e a Mostra Homenagem, que destacará a trajetória de uma personalidade do cinema. Essas duas seleções serão definidas por curadoria, sem necessidade de inscrição prévia.



Ao todo, o festival prevê reunir mais de 90 artistas e profissionais do audiovisual. Os filmes em competição concorrerão a um troféu e a um prêmio que consiste em um ano de licenciamento para circulação nas unidades do Sesc RJ. As obras selecionadas e premiadas também poderão ser incorporadas a sessões itinerantes, programações de outras unidades e atividades formativas e mediadas promovidas pela instituição.



A agenda incluirá debates sobre as produções e seus processos de criação, encontros entre espectadores e realizadores, conversas com estudantes e novos profissionais, além de oficinas de cinema. Também estão previstas rodadas de negócios para aproximar agentes do setor audiovisual e favorecer oportunidades de articulação profissional e networking.



As atividades serão distribuídas por diferentes espaços do Centro Cultural Sesc Quitandinha, entre eles a nova sala de cinema, o Teatro Mecanizado, o Café Concerto e as Torres. O planejamento do evento prevê medidas de acessibilidade, incluindo recursos de Libras e audiodescrição nos espaços utilizados, além de sessões com filmes acessíveis.