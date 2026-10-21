Caso está sendo investigado pela 105ª DPDivulgação/PCERJ
De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia (DP), durante o possível desentendimento, um pedaço de madeira utilizado como suporte de uma placa de trânsito teria sido usado como instrumento do crime, causando a morte do indivíduo. O objeto foi apreendido e encaminhado para análise.
A perícia criminal e a perícia papiloscópica foram realizadas pela Polícia Civil no local.
Polícia analisa imagens para identificar suspeito
A investigação busca esclarecer como ocorreu o desentendimento, o que teria motivado a discussão e em quais circunstâncias a vítima foi atingida.
A Prefeitura de Petrópolis informou que também está colaborando com a apuração, por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP). Segundo o município, as imagens do Centro Integrado de Monitoramento de Petrópolis (Cimop) já foram disponibilizadas à Polícia Civil para auxiliar na investigação.
A apuração também depende do cruzamento das informações reunidas pelos agentes com os vestígios encontrados no local. A análise pericial do pedaço de madeira apreendido poderá fornecer elementos técnicos para a investigação, enquanto as imagens de monitoramento podem ajudar a estabelecer a sequência dos acontecimentos. Os recursos são importantes para verificar a versão preliminar sobre a possível discussão e esclarecer a participação de outras pessoas, caso sejam identificadas durante as diligências. A confirmação da dinâmica do homicídio, no entanto, dependerá dos elementos reunidos ao longo da investigação e das conclusões obtidas pelas equipes responsáveis pelo caso.
Família recebe assistência da Prefeitura
O município também comunicou que os familiares foram informados sobre a morte e estão recebendo assistência da administração municipal. Não foram divulgados detalhes sobre o acompanhamento oferecido à família.
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