Caso está sendo investigado pela 105ª DP - Divulgação/PCERJ

Caso está sendo investigado pela 105ª DPDivulgação/PCERJ

Publicado 21/10/2026 11:54 | Atualizado 21/10/2026 11:58





De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia (DP), durante o possível desentendimento, um pedaço de madeira utilizado como suporte de uma placa de trânsito teria sido usado como instrumento do crime, causando a morte do indivíduo. O objeto foi apreendido e encaminhado para análise.



A perícia criminal e a perícia papiloscópica foram realizadas pela Polícia Civil no local. Um homem de 37 anos, em situação de rua, foi vítima de homicídio na madrugada desta quarta-feira (21), na Avenida Ipiranga, nas proximidades da lateral da Catedral São Pedro de Alcântara, no Centro de Petrópolis . As informações preliminares da Polícia Civil apontam que a morte pode ter ocorrido após uma discussão entre a vítima e outro homem em situação de rua. Até o momento, o suspeito não foi identificado.De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia (DP), durante o possível desentendimento, um pedaço de madeira utilizado como suporte de uma placa de trânsito teria sido usado como instrumento do crime, causando a morte do indivíduo. O objeto foi apreendido e encaminhado para análise.A perícia criminal e a perícia papiloscópica foram realizadas pela Polícia Civil no local.

Polícia analisa imagens para identificar suspeito

Desde a madrugada, equipes da 105ª DP realizam diligências para esclarecer o caso. Os agentes fazem levantamentos de informações e analisam imagens que possam ajudar a reconstruir os acontecimentos e identificar o responsável pela morte.



A investigação busca esclarecer como ocorreu o desentendimento, o que teria motivado a discussão e em quais circunstâncias a vítima foi atingida.



A Prefeitura de Petrópolis informou que também está colaborando com a apuração, por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP). Segundo o município, as imagens do Centro Integrado de Monitoramento de Petrópolis (Cimop) já foram disponibilizadas à Polícia Civil para auxiliar na investigação.

A apuração também depende do cruzamento das informações reunidas pelos agentes com os vestígios encontrados no local. A análise pericial do pedaço de madeira apreendido poderá fornecer elementos técnicos para a investigação, enquanto as imagens de monitoramento podem ajudar a estabelecer a sequência dos acontecimentos. Os recursos são importantes para verificar a versão preliminar sobre a possível discussão e esclarecer a participação de outras pessoas, caso sejam identificadas durante as diligências. A confirmação da dinâmica do homicídio, no entanto, dependerá dos elementos reunidos ao longo da investigação e das conclusões obtidas pelas equipes responsáveis pelo caso.

Família recebe assistência da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura informou que a vítima havia sido atendida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Carangola há alguns anos e confirmou que o homem estava em situação de rua recentemente.



O município também comunicou que os familiares foram informados sobre a morte e estão recebendo assistência da administração municipal. Não foram divulgados detalhes sobre o acompanhamento oferecido à família.

