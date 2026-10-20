Motocicleta havia sido roubada em Salvador em 2017Foto: Divulgação/26º BPM
A recuperação ocorreu durante patrulhamento realizado por equipes da MPTRAN. De acordo com a Polícia Militar, os agentes desconfiaram das condições em que a motocicleta estava estacionada e decidiram verificar os sinais identificadores do veículo. Após a análise dos dados, foi constatado que havia um registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2017, na capital baiana.
Com a confirmação da restrição, os policiais, com apoio de outra guarnição do batalhão, encaminharam a motocicleta à 106ª DP. O veículo permaneceu apreendido para a realização de perícia e a adoção das medidas cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos relacionados ao roubo ou à adulteração dos sinais identificadores.
Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Floresta
Segundo a corporação, agentes da Equipe Reservada receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na região e realizaram diligências para verificar a denúncia. Durante a ação, os policiais localizaram um homem com as características informadas e realizaram a abordagem.
Questionado pelos agentes, o suspeito afirmou ser morador de Nova Iguaçu e relatou que trabalhava no tráfico de drogas naquela localidade havia aproximadamente dois meses. Ele também declarou que recebia R$ 150 por cada carga de entorpecentes comercializada.
Ainda conforme a Polícia Militar, o homem indicou uma escadaria próxima, onde havia escondido uma carga de drogas em meio à vegetação. Os policiais realizaram buscas no ponto indicado e encontraram os 17 pequenos tabletes de maconha.
O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e possuía duas anotações criminais relacionadas ao tráfico de drogas, segundo a corporação. Ele foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e permaneceu preso à disposição da Justiça.
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