Motocicleta havia sido roubada em Salvador em 2017 - Foto: Divulgação/26º BPM

Motocicleta havia sido roubada em Salvador em 2017Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 20/10/2026 14:35





A recuperação ocorreu durante patrulhamento realizado por equipes da MPTRAN. De acordo com a Polícia Militar, os agentes desconfiaram das condições em que a motocicleta estava estacionada e decidiram verificar os sinais identificadores do veículo. Após a análise dos dados, foi constatado que havia um registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2017, na capital baiana.



Com a confirmação da restrição, os policiais, com apoio de outra guarnição do batalhão, encaminharam a motocicleta à 106ª DP. O veículo permaneceu apreendido para a realização de perícia e a adoção das medidas cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos relacionados ao roubo ou à adulteração dos sinais identificadores. Uma motocicleta com registro de roubo em Salvador, na Bahia, foi recuperada por policiais militares do 26º BPM na noite desta segunda-feira (19), na Estrada União e Indústria, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. O veículo, uma Honda CG 125 Fan, ano 2009, estava estacionado sobre a calçada, sem placa de identificação e com o canhão de ignição danificado. Durante a verificação, os agentes também identificaram indícios de adulteração nas numerações do chassi e do motor.A recuperação ocorreu durante patrulhamento realizado por equipes da MPTRAN. De acordo com a Polícia Militar, os agentes desconfiaram das condições em que a motocicleta estava estacionada e decidiram verificar os sinais identificadores do veículo. Após a análise dos dados, foi constatado que havia um registro de roubo ocorrido em 24 de novembro de 2017, na capital baiana.Com a confirmação da restrição, os policiais, com apoio de outra guarnição do batalhão, encaminharam a motocicleta à 106ª DP. O veículo permaneceu apreendido para a realização de perícia e a adoção das medidas cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos relacionados ao roubo ou à adulteração dos sinais identificadores.

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Floresta

Também na noite dessa segunda-feira, policiais militares do 26º BPM prenderam um homem de 28 anos por tráfico de drogas na localidade conhecida como Largo da Provisória, no bairro Floresta, em Petrópolis. Na ocorrência, foram apreendidos 17 pequenos tabletes de maconha e um aparelho celular.



Segundo a corporação, agentes da Equipe Reservada receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na região e realizaram diligências para verificar a denúncia. Durante a ação, os policiais localizaram um homem com as características informadas e realizaram a abordagem.



Questionado pelos agentes, o suspeito afirmou ser morador de Nova Iguaçu e relatou que trabalhava no tráfico de drogas naquela localidade havia aproximadamente dois meses. Ele também declarou que recebia R$ 150 por cada carga de entorpecentes comercializada.



Ainda conforme a Polícia Militar, o homem indicou uma escadaria próxima, onde havia escondido uma carga de drogas em meio à vegetação. Os policiais realizaram buscas no ponto indicado e encontraram os 17 pequenos tabletes de maconha.



O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e possuía duas anotações criminais relacionadas ao tráfico de drogas, segundo a corporação. Ele foi conduzido à 105ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e permaneceu preso à disposição da Justiça.